23χρονος έπεσε από μπαλκόνι στη Γαστούνη - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/03) στη Γαστούνη, όταν ένας 23χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο νεαρός επιχείρησε -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- να μετακινηθεί από το ένα μπαλκόνι σε άλλο, ωστόσο έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο κενό. Από την πτώση υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται ιδιαίτερα βαριές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Ο νεαρός παραμένει στο νοσοκομείο για νοσηλεία και παρακολούθηση από τους γιατρούς.

