Στο νοσοκομείο 13χρονο κορίτσι στην Κέρκυρα - Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του δημοτικού θεάτρου

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης το μεσημέρι του Σαββάτου (15/03), όταν κορίτσι 13 ετών έπεσε στο κενό από την σκηνή.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, το παιδί έπεσε σε κενό τριών μέτρων και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή και, όπως καταγγέλουν οι γονείς, είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί χωρίς προστατευτικά και κάποια ενημέρωση και όπως χόρευε έπεσε στο κενό.

Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στην λεκάνη.

