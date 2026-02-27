Κέρκυρα: Ρωγμές και φθορές στην πεζογέφυρα της Βλαχέραινας μετά τις βροχοπτώσεις

Προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει η πεζογέφυρα στη Βλαχέραινα Κέρκυρας, καθώς οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις φαίνεται να επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, πέρα από τις ρωγμές και τις φθαρμένες ή σπασμένες πλάκες στο οδόστρωμα της πεζογέφυρας, σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει και με τα φερτά υλικά που συσσωρεύτηκαν στην παραλία της περιοχής, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία να έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

Για το θέμα μίλησε ο καταστηματάρχης της περιοχής, Σπύρος Κατέχης, ο οποίος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση και την εξέλιξη του φαινομένου, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

