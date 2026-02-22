Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 29χρονο αλλοδαπό - Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο αλλοδαπό πέρασαν βραδινές ώρες του Σαββάτου (21/02) αστυνομικοί στην Κέρκυρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ, για διακίνηση παράνομων μεταναστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

