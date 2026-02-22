Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 29χρονο αλλοδαπό - Εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση μεταναστών
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χειροπέδες σε έναν 29χρονο αλλοδαπό πέρασαν βραδινές ώρες του Σαββάτου (21/02) αστυνομικοί στην Κέρκυρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με ποινή κάθειρξης 10 ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ, για διακίνηση παράνομων μεταναστών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45 ∙ WHAT THE FACT
Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός ανοικτά της Ρόδου
22:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα highlights του αγώνα της άδειας Allwyn Arena
22:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης
09:06 ∙ LIFESTYLE