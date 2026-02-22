Σύλληψη μεθυσμένου επιβάτη σε πτήση προς τη Θεσσαλονίκη – Απείλησε, έβρισε και χτύπησε αστυνομικό

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (21/02), έπειτα από σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 30χρονος, κατά τη διάρκεια της πτήσης από ευρωπαϊκή πόλη προς Θεσσαλονίκη, σηκώθηκε από τη θέση του και περιφερόταν στους διαδρόμους του αεροσκάφους, εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς παρενοχλούσε τόσο επιβάτες όσο και μέλη του πληρώματος, ενώ, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές του πληρώματος και του πιλότου, προκαλώντας αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Με την προσγείωση του αεροσκάφους, ο επιβάτης οδηγήθηκε στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας, όπου η επιθετική του συμπεριφορά συνεχίστηκε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έβρισε και τραυμάτισε ελαφρά τον αξιωματικό υπηρεσίας, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου απείλησε τους αστυνομικούς.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα περιστατικά και οι αρμόδιες Αρχές προχωρούν σε πλήρη διερεύνηση του συμβάντος.