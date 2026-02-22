Λάρισα: Τρεις ανήλικες υπέδειξαν πλαστές ταυτότητες και συνελήφθησαν

Χειροπέδες σε τρεις ανήλικες πέρασαν αστυνομικοί στη Λάρισα τα ξημερώματα της Κυριακής (22/02), καθώς υπέδειξαν πλαστές ταυτότητες.

Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο από αστυνομικούς του Α.Τ. Λάρισας, έξωθεν καταστήματος, οι ανήλκες επέδειξαν ψηφιακές ταυτότητες μέσω εφαρμογής, οι οποίες όμως ήταν πλαστές.

*Με πληροφορίες από onlarissa.gr