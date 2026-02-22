Λάρισα: Τρεις ανήλικες υπέδειξαν πλαστές ταυτότητες και συνελήφθησαν
Το περιστατικό σημειώθηκε έξωθεν καταστήματος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χειροπέδες σε τρεις ανήλικες πέρασαν αστυνομικοί στη Λάρισα τα ξημερώματα της Κυριακής (22/02), καθώς υπέδειξαν πλαστές ταυτότητες.
Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο από αστυνομικούς του Α.Τ. Λάρισας, έξωθεν καταστήματος, οι ανήλκες επέδειξαν ψηφιακές ταυτότητες μέσω εφαρμογής, οι οποίες όμως ήταν πλαστές.
*Με πληροφορίες από onlarissa.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: «Διπλό» ανόδου ο Ηρακλής στην έδρα της Νίκης Βόλου
09:06 ∙ LIFESTYLE