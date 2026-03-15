Συγκέντρωση Ιρανών στο πάρκο Ελευθερίας κατά του καθεστώτος

Στο πάρκο Ελευθερίας, ακριβώς δίπλα στην αμερικανική πρεσβεία, συγκεντρώθηκαν ακόμη μία φορά από την αρχή του πολέμου στο Ιράν, Ιρανοί που ζουν στην Αθήνα.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούν σημαίες του Ιράν, αλλά και του Ισράηλ και αμερικανικές και φωνάζουν συνθήματα υπέρ της επίθεσης κατά της Τεχεράνης, ζητώντας βοήθεια για να πέσει το καθεστώς.

Η Ρέα Πεϊμάνη, γραμματέας του Συλλόγου Ιρανών στην Αθήνα δήλωσε στο Newsbomb.gr: «Ζητάμε βοήθεια από την ελληνική κυβέρνηση. Το αίτημά μας είναι να κλείσει την ιρανική πρεσβεία. Δεν το βλέπουμε σαν πόλεμο, αλλά σαν επιχείρηση διάσωσης, για να γλιτώσουμε από αυτό το θεοκρατικό καθεστώς, να γλιτώσουμε από τις δολοφονίες και την καταπίεση. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι».

