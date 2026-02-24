Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα στον δρόμο του Κοντοκαλίου.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, μηχανή που οδηγούσε 62χρονος οφθαλμίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας εξετράπη της πορείας της.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Το δελτίο τύπου της Αστυνομιας

Βραδινές ώρες χθες 23 Φεβρουαρίου 2026, στην Ε.Ο. Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας (περιοχή Κοντόκαλι), δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 62χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στο κράσπεδο και εν συνεχεία σε στύλο οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κέρκυρας.

