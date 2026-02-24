Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό
Ο ηλικιωμενός άνδρας έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία
Στο κενό έπεσε ένας άνδρας τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, καθώς παρασύρθηκε από φορτηγό.
Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, περίπου στις 2:00, όταν ο άνδρας βρισκόταν στην πεζογέφυρα της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Αιγάλεω και έπεσε στο κενό.
Ο ηλικιωμενός, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, άνδρας έπεσε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ρεύμα προς Πειραιά, και παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.
Προς το παρόν τα αίτια του συμβάντος δεν είναι γνωστά, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
