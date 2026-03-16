Χανιά: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 6 για τον ομαδικό βιασμό της ανήλικης

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας η μαραθώνια απολογία των έξι που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι οποίο κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης στα Χανιά.

Στους έξι νεαρούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αλλά και χρηματικές εγγυήσεις από 2.000 έως 8.000 ευρώ.

Αναλυτικά πρόκειται για 15χρονο και 18χρονο από τη Βουλγαρία και τρεις Έλληνες 17, 21 και 27 ετών. Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε όσα συνέβαιναν με το κινητό του τηλέφωνο.

Όλα ξεκίνησαν μετά την καταγγελία μιας 17χρονης Ελληνίδας και μιας 16χρονης από τη Βουλγαρία. Όπως υποστήριξαν οι δύο ανήλικες στην καταγγελία τους, το περιστατικό σημειώθηκε έγινε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν αρχικά πήγαν σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια βρέθηκαν σε σπίτι στα Χανιά.

