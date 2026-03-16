Χανιά: Στη Σούδα για ανεφοδιασμό του αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford

Στη βάση της Σούδας θα επιστρέψει μετά από περίπου ένα μήνα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Όπως αναφέρει το flashnews.gr, το θηριώδες πλοίο αναμένεται να καταφθάσει στη βάση της Σούδας ανήμερα της 25ης Μαρτίου και να παραμείνει για περίπου 3 ημέρες.

Η προηγούμενη φορά που το αμερικανικό πλοίο βρέθηκε στα Χανιά, ήταν στις 23 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αμερική το μαερικανικό αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) επιχειρεί πλέον επίσημα στην περιοχή ευθύνης της U.S. Central Command, παρότι το τελευταίο διάστημα υποστήριζε την συνεχιζόμενη επιχείρηση Operation Epic Fury από την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε φτάσει τον περασμένο μήνα.

Πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη του CVN-78 στη Μέση Ανατολή και για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει ταξιδέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που εντάχθηκε σε υπηρεσία στο αμερικανικό ναυτικό τον Ιούλιο του 2017.

