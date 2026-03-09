Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron

Κατά την επιστροφή του στη Γαλλ, ο Μακρόν θα σταματήσει Κρήτη για να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκωλ στη βάση της Σούδας.

Να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκωλ ζήτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας μετέβη στην Πάφο της Κύπρου για συνομιλίες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιστρέφοντας από την Κύπρο προς τη Γαλλία, ο Εμανουέλ Μακρόν θα κάνει μια στάση στην Κρήτη, προκειμένου να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ Ντε Γκωλ το οποίο ναυλωχεί στη βάση της Σούδας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron Eurokinissi

Τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας αναμένεται να υποδεχθεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος έχει μεταβεί στην Κρήτη για να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη Eurokinissi

