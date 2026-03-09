Θεσσαλονίκη: 80χρονος έριξε το αυτοκίνητό του σε τζαμαρία τράπεζας - «Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι»

Στη σύλληψη 80χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από εσκεμμένη πρόσκρουση με το όχημά του σε τράπεζαστη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, γύρω στις 05:30, στην πλατεία Παραμάνας.

Ο ηλικιωμένος μετέβη στο σημείο με το αυτοκίνητό του και κάνοντας όπισθεν εμβόλισε την πρόσοψη του κτιρίου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στην τζαμαρία, ενώ άμεσα έσπευσαν στην περιοχή δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύλληψής του ο άνδρας εξήγησε στους αστυνομικούς τα κίνητρά του. Όπως υποστήριξε, οδηγήθηκε σε αυτή την ενέργεια επειδή το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση της κατοικίας του.

Διαβάστε επίσης