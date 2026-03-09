Στη φυλακή 68χρονος για κατάχρηση ανηλίκου με θύμα τον 8χρονο ανιψιό του

Snapshot 68χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών και 3 μηνών για κατάχρηση ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις με θύμα τον 8χρονο ανιψιό του στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σε συνολική κάθειρξη οκτώ ετών και τριών μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης 68χρονος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου σε ασελγείς πράξεις, με θύμα τον 8χρονο (εξ αγχιστείας) ανιψιό του.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2023 από τους γονείς του ανήλικου- μαθητή, τότε, της β’ δημοτικού. Ο ανήλικος είχε περιγράψει, και ενώπιον παιδοψυχολόγου, «αγγίγματα σε απόκρυφα σημεία».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 68χρονος είχε αναλάβει την επίβλεψη του ανήλικου, επειδή αναγκάστηκαν να απουσιάσουν για λίγη ώρα οι γονείς του, που διαμένουν σε διπλανό διαμέρισμα. Ο καταδικασθείς στην απολογία του αποδέχθηκε ότι είχε μία στιγμιαία επαφή αλλά χωρίς πονηρό σκοπό.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, αφού τον έκριναν εκ νέου ένοχο, αποφάσισαν να του αναγνωρίσουν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, μειώνοντας την ποινή σε σχέση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όταν καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12,5 ετών. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, ο 68χρονος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.