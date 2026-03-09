Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»
Oικογένεια από τη Γερμανία αποφάσισε να κατασκευάσει ιγκλού όταν συνειδητοποίησε ότι το χιόνι έφτασε στην πόρτα του σπιτιού της νωρίτερα από ό,τι φανταζόταν.
Το πιο συνηθισμένο θέαμα στους κήπους των σπιτιών όταν φτάνει η εποχή του χιονιού είναι οι μικροί χιονάνθρωποι. Ωστόσο, αυτή η γερμανική οικογένεια από την πόλη Sonsbeck, ο Matthias, ο Frederik, η Stefanie και ο Florian van Mierlo, αποφάσισε να πιάσει δουλειά και να δημιουργήσει κάτι πιο πρωτότυπο.
