SIPRI: Οι παγκόσμιες ροές όπλων εκτινάσσονται σχεδόν κατά 10% - Η Ευρώπη γίνεται δύναμη όπλων

Οι παγκόσμιες ροές όπλων αυξήθηκαν σχεδόν κατά σχεδόν 10% τα τελευταία πέντε χρόνια, με την Ευρώπη να υπερτριπλασιάζει τις εισαγωγές, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

Η άνοδος στις ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να εξηγηθεί, εν μέρει τουλάχιστον, από το γεγονός ότι αγοράζουν όπλα για να προμηθεύσουν την Ουκρανία και επειδή επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνατότητες έναντι μιας απειλής από τη Ρωσία, αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή του για τις μεταφορές όπλων που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Ο όγκος των παγκόσμιων ροών όπλων αυξήθηκε κατά 9, 2% την περίοδο 2021-2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία, σύμφωνα με το SIPRI.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αύξησε την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές όπλων τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά μπορεί επίσης να βοήθησε να μετατραπεί η Ευρώπη σε ανερχόμενο κατασκευαστή και εξαγωγέα όπλων, σύμφωνα με τη νέα έρευνα.

Ενώ οι εισαγωγές όπλων στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην είναι στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, "η Ευρώπη είναι πλέον ο μεγαλύτερος αποδέκτης όπλων", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάθιου Τζορτζ, διευθυντής του Προγράμματος Μεταφορών Όπλων της SIPRI.

"Οι παραδόσεις στην Ουκρανία από το 2022 είναι ο πιο προφανής παράγοντας, αλλά τα περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν επίσης αρχίσει να εισάγουν σημαντικά περισσότερα όπλα για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες ενάντια σε μια αντιληπτή αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία", ανέφερε σε δήλωσή του.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσώπευαν το 33% των παγκόσμιων εισαγωγών όπλων, αυξάνοντας τις εισαγωγές τους κατά 210% από την προηγούμενη πενταετία. Σχεδόν τα μισά όπλα στην Ευρώπη, το 48%, προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ΗΠΑ κυριάρχησαν στις εξαγωγές όπλων, αντιπροσωπεύοντας το 42% όλων των διεθνών μεταφορών όπλων την περίοδο - από 36% τα προηγούμενα πέντε χρόνια. - Κυριαρχία των ΗΠΑ - οι ΗΠΑ εξήγαγαν όπλα σε 99 χώρες το 2021–25, συμπεριλαμβανομένων 35 στην Ευρώπη, 18 στην Αμερική, 17 στην Αφρική, 17 στην Ασία και την Ωκεανία και 12 στη Μέση Ανατολή.

Για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών όπλων των ΗΠΑ κατευθύνθηκε στην Ευρώπη (38%) και όχι στη Μέση Ανατολή (33%). Ωστόσο, ο κορυφαίος μεμονωμένος αποδέκτης αμερικανικών όπλων ήταν η Σαουδική Αραβία (12% των εξαγωγών όπλων των ΗΠΑ).

‘Οι ΗΠΑ έχουν εδραιώσει περαιτέρω την κυριαρχία τους ως προμηθευτής όπλων, ακόμη και σε έναν όλο και πιο πολυπολικό κόσμο, δήλωσε ο Pieter Wezeman, Ανώτερος Ερευνητής στο Πρόγραμμα Μεταφορών Όπλων SIPRI.

Για τους εισαγωγείς, τα όπλα των ΗΠΑ προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες και έναν τρόπο ενίσχυσης καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ βλέπουν τις εξαγωγές όπλων ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και τρόπο ενίσχυσης της βιομηχανία όπλων, όπως ξεκαθαρίζει για άλλη μια φορά η νέα στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την πρώτη μεταφορά όπλων στην Αμερική

Η Γαλλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής μεγάλων όπλων 2021–25, που αντιπροσωπεύει το 9,8% των παγκόσμιων εξαγωγών.

Οι εξαγωγές όπλων της αυξήθηκαν κατά 21% μεταξύ 2016–20 και 2021–25.

Η Γαλλία εξήγαγε σε 63 χώρες, με τα μεγαλύτερα μερίδια να πηγαίνουν στην Ινδία (24%), την Αίγυπτο (11%) και την Ελλάδα (10%). Οι εξαγωγές όπλων της Γαλλίας στην Ευρώπη υπερπενταπλασιάστηκαν (+452%), αλλά σχεδόν το 80% εξακολουθούσε να βρίσκεται εκτός της περιοχής.

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας, ήταν ο μόνος από τους 10 κορυφαίους στον κόσμο που είδε τις εξαγωγές να μειώνονται. (πτώση –64 %). Το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές όπλων συρρικνώθηκε από 21% το 2016–20 σε 6,8% το 2021–25. Η Ρωσία προμήθευσε σημαντικά όπλα σε 30 κράτη και 1 μη κρατικό παράγοντα το 2021–25.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των ρωσικών εξαγωγών όπλων κατευθύνθηκαν σε τρεις 2021–25: Ινδία (48%), Κίνα (13%) και Λευκορωσία (13%).

Η Γερμανία προσπέρασε την Κίνα για να γίνει ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων το 2021–25, με 5, 7% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων. Σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των γερμανικών εξαγωγών όπλων (24%) κατευθύνθηκε στην Ουκρανία ως βοήθεια (και ένα άλλο 17% σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη).

Εξαγωγές όπλων από Ιταλία αυξήθηκε κατά 157%, ωθώντας την από τον δέκατο μεγαλύτερο εξαγωγέα το 2016–20 στον έκτο μεγαλύτερο το 2021–25. Πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών της Ιταλίας κατευθύνθηκε στη Μέση Ανατολή (59%), ενώ το 16% κατευθύνθηκε στην Ασία και την Ωκεανία και το 13% εκατό στην Ευρώπη.

Το Ισραήλ, ο 7ος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων, αύξησε το μερίδιό του στα παγκόσμια όπλα εξαγωγές από 3, 1% το 2016–20 σε 4, 4% το 2021–25, και για πρώτη φορά ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο (3, 4%).

Παρά τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα και τις επιθέσεις στο Ιράν, τον Λίβανο, το Κατάρ, τη Συρία και την Υεμένη, το Ισραήλ κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό του στις παγκόσμιες εξαγωγές όπλων, δήλωσε ο Zain Hussain, Ερευνητής στο Πρόγραμμα Μεταφορών Όπλων SIPRI.

Η ισραηλινή βιομηχανία όπλων εστιάζει σε συστήματα αεράμυνας για τα οποία υπάρχει μεγάλη παγκόσμια ζήτηση, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξαρτάται από τις εισαγωγές διάφορων τύπων βασικού εξοπλισμού.

Ευρώπη η μεγαλύτερη περιοχή εισαγωγής όπλων

Τα ευρωπαϊκά κράτη έλαβαν το 33% των παγκόσμιων εισαγόμενων όπλων με τις εισαγωγές της περιοχής να αυξάνονται κατά 210% μεταξύ 2016–20 και 2021–25.

Μετά την Ουκρανία, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια. Σχεδόν τα μισά όπλα που μεταφέρθηκαν σε ευρωπαϊκά κράτη προέρχονταν από τις ΗΠΑ (48%), ακολουθούμενες από τη Γερμανία (7, 1%) και τη Γαλλία (6, 2%).

Οι αντιλήψεις για τις απειλές σχετικά με τη Ρωσία, που επιδεινώνονται από τις αβεβαιότητες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, έχουν ενισχύσει τη ζήτηση όπλων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικής Συνθήκης (ΝΑΤΟ).

Διαβάστε επίσης