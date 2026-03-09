Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά για το viral βίντεο με το σάντουιτς

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ένα στιγμιότυπο από την εκπομπή «Super Κατερίνα» έγινε viral. Η Κατερίνα Καινούργιου «πιάστηκε» να τρώει ένα σάντουιτς κατά τη διάρκεια της στήλης των ζωδίων, ούσα στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το πρωί της Δευτέρας, η ίδια θέλησε να τοποθετηθεί, μετά τα σχόλια που έγιναν από μερίδα χρηστών, οι οποίοι πιθανολογούσαν πως ο σκηνοθέτης της εκπομπής, Δημήτρης, που επέλεξε να δείξει το πλάνο της με το σάντουιτς θα είχε… επιπτώσεις αμέσως μετά το επίμαχο περιστατικό.

«Εδώ είμαστε, εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι όσο αντέξω. Με προσέχουν πολύ οι συνεργάτες μου δόξα τω Θεώ», είπε αρχικά καλημερίζοντας τους τηλεθεατές η Κατερίνα Καινούργιου και αμέσως πρόσθεσε: «Δημήτρη μου, καλημέρα. Στον σκηνοθέτη μου μιλάω, γιατί υπήρξαν και αμφιβολίες. Έγραφαν “τι θα ‘χει τραβήξει αυτός ο σκηνοθέτης;”. Δεν ντρέπεστε κάποιοι με αυτά που γράφετε; Πέρα από το ότι είμαστε 20 χρόνια φίλοι, είναι και από τους καλύτερους σκηνοθέτες που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Μη γράφετε ασυναρτησίες».

