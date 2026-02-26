Η Κατερίνα Καινούργιου αδημονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της - Η τρυφερή ανάρτηση

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, αφού σε λίγο καιρό περιμένει να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, «καρπό» του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Η μητρότητα είναι δώρο για κάθε γυναίκα», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της στο παρελθόν η παρουσιάστρια και πλέον βιώνει αυτό το θαύμα στο πλευρό του αγαπημένου της.

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) η Κατερίνα Καινούργιου ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της ίδιας να είναι ξαπλωμένη στον καναπέ του σπιτιού της κρατώντας την φουσκωμένη κοιλίτσά της, χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της.

«Growing in love, wrapped in light=Μεγαλώνοντας με αγάπη, τυλιγμένη στο φως»: έγραψε η παρουσιάστρια στην λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/reel/DVOWX0UCIuJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της. Όπως είχε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή της, πριν λίγες εβδομάδες, η τελική ημερομηνία τοκετού της είναι 17 Απριλίου, λίγο μετά το Πάσχα.

«17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό. Εκείνες τις μέρες. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή τη Μεγάλη Εβδομάδα», είχε αποκαλύψει στην «Super Katerina».

