Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο - «Είμαι στα καλύτερα χέρια»

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στο νοσοκομείο με συνέπεια να είναι εκτός εκπομπής στον Alpha. Η παρουσιάστρια είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο μαιευτήριο και αυτός είναι ο λόγος που απουσιάζει σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου από την «Super Κατερίνα».

Λίγο πριν τις 13:00, η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί οι γιατροί της.

«Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι καλά, είμαι στα καλύτερα χέρια» γράφει η Κατερίνα Καινούργιου στα Instagram Stories της.

«Η Κατερίνα μας είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της, είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της. Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Μπορεί να καταφέρει και να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής» είπε το πρωί της Τρίτης 20/1 ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μέσα από την Super Κατερίνα.