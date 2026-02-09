Κατερίνα Καινούργιου: Πότε αποχωρεί για να γεννήσει το πρώτο της παιδί;

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου, ούσα στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η παρουσιάστρια, σε λίγο καιρό, θα κρατά αγκαλιά το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από τη «Super Κατερίνα» του ALPHA, αποκάλυψε πως θα αποχωρήσει από το πόστο της λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. «17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο, να την προλάβουμε την ημερομηνία. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω με το καλό πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να ξεκουραστώ. Εκείνες τις ημέρες περίπου», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, δεν θα υπάρξει αντικατάσταση. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, στενός της συνεργάτης, θα αναλάβει για λίγο τα ηνία της εκπομπής μέχρι να επιστρέψει η τρυφερή μανούλα!

