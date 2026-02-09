Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

Η Κλέλια Ανδριολάτου «ανάβει» ξανά το Instagram με μια σειρά από νέες φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, μαγνητίζοντας τα βλέμματα και συγκεντρώνοντας πλήθος like και σχόλια από τους ακολούθους της.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός, φαίνεται να ποζάρει με αυτοπεποίθηση και στυλ, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή της εμφάνιση. Από άνετες εικόνες με καλοκαιρινή διάθεση μέχρι πιο δυναμικές πόζες, η Ανδριολάτου καταφέρνει να συνδυάσει την αίσθηση του lifestyle με μια σέξι, σύγχρονη αισθητική που τραβά την προσοχή του κοινού.

Φορώντας ένα άσπρο, ολόσωμο κορμάκι, ποζάρει μπροστά σε μια ανοιχτή μπαλκονόπορτα σε διάφορες σέξι πόζες, ενώ η λεζάντα της ανάρτησης γράφει απλώς: Sun day.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κλέλια Ανδριολάτου «ρίχνει» το Instagram με εντυπωσιακές της αναρτήσεις: Παλαιότερα είχε συγκεντρώσει μεγάλη απήχηση με φωτογραφίες της σε μαγιό κατά τη διάρκεια διακοπών, όπου οι φυσικές της γραμμές και η άνετη στάση της απέσπασαν χιλιάδες «likes» και σχόλια θαυμασμού από το κοινό.

Με εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στο προφίλ της, κάθε νέα ανάρτησή της, άλλωστε, γίνεται αφορμή για συζήτηση και αντιδράσεις στα social media, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στο Instagram και τη σύνδεσή της με το κοινό που την ακολουθεί.

