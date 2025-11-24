Κλέλια Ανδριολάτου: «Δεν θα εμφανίσω τη σχέση μου, δεν είμαι έτοιμη»

Αντιμέτωπη με τις κάμερες ήρθε η Κλέλια Ανδριολάτου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», λίγο πριν από το νέο ταξίδι της, με τη γνωστή ηθοποιό να μιλά για τα σχόλια που δέχεται από το κοινό αλλά και να βάζει φρένο στις ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή.

Όπως είπε, τα αρνητικά μηνύματα δεν την επηρεάζουν πλέον: «Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Αλίμονο, όταν μου μιλάει ο κόσμος, χαίρομαι. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ».

Ωστόσο, όταν η συζήτηση έφτασε στα προσωπικά της, η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε μονολεκτικά σε κάθε ερώτηση: «Όχι».

«Γιατί να δεις τη σχέση μου; Δεν θα την εμφανίσω. Δεν είμαι έτοιμη», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας κάθε παράθυρο για συζήτηση γύρω από την προσωπική της ζωή.

Διαβάστε επίσης