Κλέλια Ανδριολάτου: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη μητέρα της στο γήπεδο

Στην Αθήνα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Κλέλια Ανδριολάτου, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του «Maestro».

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η ηθοποιός πήγε στο γήπεδο για να δει τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ με τη μητέρα της, Βίκυ Αρχοντουλάκη.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν δίστασε να ανεβάσει στα social media μια selfie φωτογραφία με την πανέμορφη μητέρα της, αποδεικνύοντας ότι οι δυο γυναίκες μοιράζονται τα ίδια γονίδια.

«Mom and daughter goals» έγραψε η όμορφη ηθοποιός.

