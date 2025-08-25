Η Κλέλια Ανδριολάτου topless στη θάλασσα
Τόπλες φωτογραφήθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους πολλά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.
Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μερικά αποκαλυπτικά στιγμιότυπα.
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα σκάφος φορώντας το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα λευκό παρεό κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο.
Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα πορτοκαλιού, σαν αναφορά στο καπέλο της.
