Η Κλέλια Ανδριολάτου topless στη θάλασσα

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Τόπλες φωτογραφήθηκε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους πολλά στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Σε νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέβασε μερικά αποκαλυπτικά στιγμιότυπα.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε πάνω σε ένα σκάφος φορώντας το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα λευκό παρεό κι ένα μεγάλο πορτοκαλί, ψάθινο καπέλο.

Η ηθοποιός δεν έγραψε τίποτα στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, παρά μόνο πρόσθεσε ένα emoji σε σχήμα πορτοκαλιού, σαν αναφορά στο καπέλο της.

Κλέλια Ανδριολάτου
Κλέλια Ανδριολάτου
https://www.instagram.com/p/DNyWWz02EsV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

