Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με μαγιό σε σκάφος από το Ιόνιο - «Ξέχασα τι μέρα είναι»

Η Κλέλια Ανδριολάτου εξακολουθεί να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στις καλοκαιρινές της διακοπές, ποζάροντας αυτή τη φορά σε σκάφος με φόντο το Ιόνιο.

Η ηθοποιός στην νεότερη ανάρτηση που έκανε στο Instagram ανέφερε πως έχει χάσει την επαφή της με τον χρόνο, ενώ παράλληλα δημοσίευσε φωτογραφίες της φορώντας ένα λευκό μπικίνι που αναδείκνυε τις αναλογίες της.

Το προηγούμενο βράδυ η Κλέλια Ανδριολάτου βρισκόταν με τις φίλες της στην Κεφαλονιά, ενώ σε στόρυ της έγραψε πως οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στο Ιόνιο.