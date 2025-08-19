String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

Μήπως τα μαγιό έγιναν πιο μικρά αυτό το καλοκαίρι; Η σύντομη απάντηση; Ναι. Ίσως το έχετε παρατηρήσει σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές, όπου τα μπικίνι έγιναν πιο τολμηρά και ο αριθμός των string αυξήθηκε.

Τα string, όπως είναι φυσικό, δεν είναι για όλους. Ωστόσο, ορισμένοι σχεδιαστές μαγιό αναφέρουν ότι υπάρχουν πελάτες που δεν φορούν τίποτα άλλο.

Όταν η Hayley Sagar λάνσαρε την εταιρεία μαγιό «Onewith» το 2021, πρόσφερε κλασικά μπικίνι μεσαίου μεγέθους. Αφού τα σχέδιά της άρχισαν να γίνονται δημοφιλή στα κοινωνικά μέσα, άκουγε σχόλια από πελάτες που ήθελαν πιο μικροσκοπικά μπικίνι.

«Το μόνο σχόλιο που λάβαμε ήταν: "String, string, string, πού είναι τα string σας;"», είπε η Sagar στην Washington Post.

Μέχρι το 2023, η Sagar συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να δράσει γρήγορα για να καλύψει τη ζήτηση. Τροποποίησε ένα υπάρχον μαγιό πλήρους κάλυψης και το έστειλε γρήγορα στο εργοστάσιο. «Απλά είπα στον τεχνικό σχεδιαστή μου "κόψε τα οπίσθια"», είπε. Αυτό το σχέδιο μαγιό, που ονομάζεται Huntington, παραμένει ένα από τα best-seller της.

«Τα μαγιό που καλύπτουν πλήρως το σώμα "πεθαίνουν"», είπε η Elizabeth Claire Taylor, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μαγιό για Curvy Beach. Όταν ίδρυσε την εταιρεία το 2017, δεν είχε ποτέ σκοπό να πωλεί string. Οι πελάτισσές της προτιμούσαν ψηλόμεσα σλιπ που κάλυπταν πλήρως το πίσω μέρος.

Αλλά πριν από δύο χρόνια, η Taylor εισήγαγε ένα τολμηρό σχέδιο και ήταν μεγάλη επιτυχία. Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο της string και μέσα σε λίγη ώρα, εξαντλήθηκε.

Η Taylor έχει πολλές πελάτισσες που δεν θα σκέφτονταν ποτέ να φορέσουν string. «Όταν περνάς από το να καλύπτεται ο πισινός στο string, αντιμετωπίζεις προβλήματα όπως ακμή στον πισινό», δήλωσε η Taylor. «Εισέρχεσαι σε ένα ευάλωτο έδαφος και νομίζω ότι είτε το αποδέχεσαι είτε όχι».

Η Taylor δήλωσε ότι την ενθαρρύνει η αυξημένη ζήτηση για μια ποικιλία μεγεθών. «Για μένα, στο τρέχον πολιτικό κλίμα αυτής της χώρας, είναι ένας τρόπος να ασκείς την αυτονομία του σώματός σου», είπε.

Η Isabelle McKay, ιδρύτρια της εταιρείας μαγιό Isabelle Meira, δεν πουλάει string, αλλά έχει παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση στη ζήτηση για πιο αποκαλυπτικά ψηλόμεσα σλιπ.

«Πριν από πέντε χρόνια, πουλούσαμε κατά βάσει σλιπ που κάλυπταν όλο το σώμα», είπε. «Τώρα αυτό έχει αλλάξει».

Η McKay βλέπει μια σύνδεση μεταξύ της ευρύτερης ζήτησης για ρούχα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του '80 και του '90, όταν τα ψηλόμεσα και τα στενά κοψίματα ήταν της μόδας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει ότι, ενώ τα σλιπ δεν φορούνται τόσο, τα πιο σεμνά μπλουζάκια tankini έχουν μεγάλη επιτυχία.

Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά ορισμένες γυναίκες έχουν διαπιστώσει ότι η μικρότερη κάλυψη μπορεί να είναι πιο κολακευτική.

«Όσο πιο ψηλά στο ισχίο, τόσο πιο έντονη είναι η καμπύλη, και τα πόδια φαίνονται πολύ πιο μακριά και λεπτά. Πρόκειται για τη δημιουργία οπτικών ψευδαισθήσεων και όχι για μεγαλύτερη κάλυψη», είπε η McKay. «Μερικές φορές, η μεγαλύτερη κάλυψη μπορεί να φαίνεται λιγότερο κολακευτική, επειδή στην πραγματικότητα είναι απλώς μια μεγαλύτερη έκταση υφάσματος», κατέληξε.

