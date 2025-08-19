String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

«Τα μαγιό που καλύπτουν πλήρως το σώμα "πεθαίνουν"», είπε η Elizabeth Claire Taylor, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μαγιό για Curvy Beach

Newsbomb

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μήπως τα μαγιό έγιναν πιο μικρά αυτό το καλοκαίρι; Η σύντομη απάντηση; Ναι. Ίσως το έχετε παρατηρήσει σε δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές, όπου τα μπικίνι έγιναν πιο τολμηρά και ο αριθμός των string αυξήθηκε.

Τα string, όπως είναι φυσικό, δεν είναι για όλους. Ωστόσο, ορισμένοι σχεδιαστές μαγιό αναφέρουν ότι υπάρχουν πελάτες που δεν φορούν τίποτα άλλο.

Όταν η Hayley Sagar λάνσαρε την εταιρεία μαγιό «Onewith» το 2021, πρόσφερε κλασικά μπικίνι μεσαίου μεγέθους. Αφού τα σχέδιά της άρχισαν να γίνονται δημοφιλή στα κοινωνικά μέσα, άκουγε σχόλια από πελάτες που ήθελαν πιο μικροσκοπικά μπικίνι.

«Το μόνο σχόλιο που λάβαμε ήταν: "String, string, string, πού είναι τα string σας;"», είπε η Sagar στην Washington Post.

Μαγιό

Μέχρι το 2023, η Sagar συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να δράσει γρήγορα για να καλύψει τη ζήτηση. Τροποποίησε ένα υπάρχον μαγιό πλήρους κάλυψης και το έστειλε γρήγορα στο εργοστάσιο. «Απλά είπα στον τεχνικό σχεδιαστή μου "κόψε τα οπίσθια"», είπε. Αυτό το σχέδιο μαγιό, που ονομάζεται Huntington, παραμένει ένα από τα best-seller της.

«Τα μαγιό που καλύπτουν πλήρως το σώμα "πεθαίνουν"», είπε η Elizabeth Claire Taylor, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μαγιό για Curvy Beach. Όταν ίδρυσε την εταιρεία το 2017, δεν είχε ποτέ σκοπό να πωλεί string. Οι πελάτισσές της προτιμούσαν ψηλόμεσα σλιπ που κάλυπταν πλήρως το πίσω μέρος.

Αλλά πριν από δύο χρόνια, η Taylor εισήγαγε ένα τολμηρό σχέδιο και ήταν μεγάλη επιτυχία. Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο της string και μέσα σε λίγη ώρα, εξαντλήθηκε.

Η Taylor έχει πολλές πελάτισσες που δεν θα σκέφτονταν ποτέ να φορέσουν string. «Όταν περνάς από το να καλύπτεται ο πισινός στο string, αντιμετωπίζεις προβλήματα όπως ακμή στον πισινό», δήλωσε η Taylor. «Εισέρχεσαι σε ένα ευάλωτο έδαφος και νομίζω ότι είτε το αποδέχεσαι είτε όχι».

Η Taylor δήλωσε ότι την ενθαρρύνει η αυξημένη ζήτηση για μια ποικιλία μεγεθών. «Για μένα, στο τρέχον πολιτικό κλίμα αυτής της χώρας, είναι ένας τρόπος να ασκείς την αυτονομία του σώματός σου», είπε.

Η Isabelle McKay, ιδρύτρια της εταιρείας μαγιό Isabelle Meira, δεν πουλάει string, αλλά έχει παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση στη ζήτηση για πιο αποκαλυπτικά ψηλόμεσα σλιπ.

«Πριν από πέντε χρόνια, πουλούσαμε κατά βάσει σλιπ που κάλυπταν όλο το σώμα», είπε. «Τώρα αυτό έχει αλλάξει».

Η McKay βλέπει μια σύνδεση μεταξύ της ευρύτερης ζήτησης για ρούχα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του '80 και του '90, όταν τα ψηλόμεσα και τα στενά κοψίματα ήταν της μόδας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει ότι, ενώ τα σλιπ δεν φορούνται τόσο, τα πιο σεμνά μπλουζάκια tankini έχουν μεγάλη επιτυχία.

Μπορεί να φαίνεται παράλογο, αλλά ορισμένες γυναίκες έχουν διαπιστώσει ότι η μικρότερη κάλυψη μπορεί να είναι πιο κολακευτική.

«Όσο πιο ψηλά στο ισχίο, τόσο πιο έντονη είναι η καμπύλη, και τα πόδια φαίνονται πολύ πιο μακριά και λεπτά. Πρόκειται για τη δημιουργία οπτικών ψευδαισθήσεων και όχι για μεγαλύτερη κάλυψη», είπε η McKay. «Μερικές φορές, η μεγαλύτερη κάλυψη μπορεί να φαίνεται λιγότερο κολακευτική, επειδή στην πραγματικότητα είναι απλώς μια μεγαλύτερη έκταση υφάσματος», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει μια 14χρονη «πορτοφολού» από κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

14:44LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Μετά την παραίτηση από την Περιφέρεια διακοπές στη Μύκονο

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Εκβιασμός μέσα από τη φυλακή - Ζητούσε 300.000 ευρώ

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προσκάλεσε επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία

14:37ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

H διπλωματία των κοπλιμέντων δρομολογεί εξελίξεις

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «ΗΠΑ και Νότια Κορέα θέλουν να πυροδοτήσουν πόλεμο» - Επιθεώρησε αντιτορπιλικό

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη μετά τις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Η Ευρώπη υποχώρησε, το θέμα είναι τι τραγούδι θα τραγουδήσει ο κλόουν του Κιέβου»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός 63χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4+1 διαφορετικές.... ειρήνες, ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται και τα deals Τραμπ: Ανάλυση από τον διεθνολόγο Ευτυχίδη

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διήμερη περιοδεία Φάμελλου στις καμένες περιοχές

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Διαγωνισμός slackline σε ύψος 400 μέτρων πάνω από το έδαφος - Δείτε βίντεο

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του - Το ατύχημα με αλυσοπρίονο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

13:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έδειξε στον Ζελένσκι και στον Μακρόν τη συλλογή του από καπέλα

13:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως στον 28χρονο

13:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Οι 4+1 διαφορετικές.... ειρήνες, ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται και τα deals Τραμπ: Ανάλυση από τον διεθνολόγο Ευτυχίδη

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας: Τι είπε ο Λαβρόφ για Τραμπ και Ευρωπαίους

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός 63χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα θα ανακοινωθούν - Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τον σύζυγό της νεκρό δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του - Το ατύχημα με αλυσοπρίονο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αριέλα λα Λανγκόστα: Η γνωστή influencer βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της - Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Η φρίκη των εξαφανισμένων ορφανών - Αποκαλυπτική έρευνα των New York Times

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος έκανε... σμπαράλια το αυτοκίνητο του πρώην της - Η χαμογελαστή φωτογραφία στο Τμήμα

14:44LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Μετά την παραίτηση από την Περιφέρεια διακοπές στη Μύκονο

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Ισραήλ: Βρέθηκε αρχαίο νόμισμα στην Ιερουσαλήμ που επιβεβαιώνει προφητεία του Ιησού

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προσκάλεσε επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ