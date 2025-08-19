Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

Η 92χρονη σταρ συνδύασε το μαγιό της με ένα κόκκινο καπέλο, τιρκουάζ βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια

Newsbomb

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

Η Τζόαν Κόλινς στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Wallis Annenberg στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

AP/Αρχείου
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και η Τζόαν Κόλινς είναι απόδειξη αυτού.

Η γνωστή ηθοποιός έδειξε την «αιώνια ομορφιά» της με ένα κομψό λευκό μαγιό, καθώς μοιράστηκε μια λαμπερή φωτογραφία μέσω Instagram το Σάββατο από τις διακοπές της στη Νότια Γαλλία.

Η 92χρονη σταρ συνδύασε το μαγιό της με ένα κόκκινο καπέλο, τιρκουάζ βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια. Στην φωτογραφία φαίνεται να χαμογελά καθώς κάθεται σε μια μπλε πετσέτα με σταυρωμένα πόδια.

Δείτε την ανάρτησή της:

https://www.instagram.com/p/DNbG3OHM43z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παρόλο που ήταν σαφώς σε διακοπές, η Κόλινς δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να αποκαλύψει την «επόμενη κίνησή» της στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Ο παραγωγός σκέφτεται να κάνει ένα sequel του «Murder Between Friends». Εγώ έπαιξα τη Francesca Carlyle, που είναι τηλεοπτική σταρ και επίσης ιδιωτική ντετέκτιβ. Εν τω μεταξύ, χαλαρώνω στη Νότια Γαλλία με 32 βαθμούς Κελσίου. Σκέφτομαι την επόμενη κίνησή μου ή την επόμενη ταινία μου!»

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με το κομψό καλοκαιρινό στυλ της θρυλικής ηθοποιού και δεν το έκρυψαν στα σχόλια.

«Εκπληκτική. Εμείς οι απλοί θνητοί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε!!», έγραψε ένας, ενώ άλλος σχολίασε: «Αληθινό είδωλο. Τόσο λαμπερή και κομψή!».

«Αιώνια ομορφιά», σχολίασε ακόμη κάποιος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία για Ταλίς - Στα 7.000.000 ευρώ το deal

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Naomi Watts: Ξεσπά σε κλάματα γιατί ο γιος της πάει στο κολέγιο

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: 11 «ευχαριστώ» σε πέντε λεπτά - H... ευγνωμοσύνη Ζελένσκι στον Τραμπ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

11:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και το Champions League

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

11:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός στο Μοντερέι

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από το φθινόπωρο

10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνδυνος στο κινητό σας: Οι 9 εφαρμογές που... ξαφρίζουν ψηφιακά πορτοφόλια

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

10:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Βγήκαν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 21 μεγάλα έργα και πρωτοβουλίες Υπουργείο Πολιτισμού και Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύουν το πολύτιμο πολιτιστικό απόθεμα του Λεκανοπεδίου

10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία - Νεκρός 40χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια

11:29LIFESTYLE

Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο από το «Δρομοκαΐτειο» - Οι επόμενες κινήσεις του

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο γιατρός που χειρούργησε τον εαυτό του: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη φωτογραφία που συγκλονίζει

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε μόνοι σας - Ποια είναι η διαδικασία

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

20:56ΥΓΕΙΑ

Γιατί νυστάζουμε στον καναπέ και... ξυπνάμε όταν ξαπλώνουμε στο κρεβάτι; - Ψυχολόγος εξηγεί

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τον δήμο Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν 63 καρτοτηλέφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ