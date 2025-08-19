Αιώνια ομορφιά: Δείτε την Τζόαν Κόλινς με μαγιό στα 92 της χρόνια

Η Τζόαν Κόλινς στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Wallis Annenberg στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και η Τζόαν Κόλινς είναι απόδειξη αυτού.

Η γνωστή ηθοποιός έδειξε την «αιώνια ομορφιά» της με ένα κομψό λευκό μαγιό, καθώς μοιράστηκε μια λαμπερή φωτογραφία μέσω Instagram το Σάββατο από τις διακοπές της στη Νότια Γαλλία.

Η 92χρονη σταρ συνδύασε το μαγιό της με ένα κόκκινο καπέλο, τιρκουάζ βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια. Στην φωτογραφία φαίνεται να χαμογελά καθώς κάθεται σε μια μπλε πετσέτα με σταυρωμένα πόδια.

Δείτε την ανάρτησή της:

https://www.instagram.com/p/DNbG3OHM43z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παρόλο που ήταν σαφώς σε διακοπές, η Κόλινς δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο να αποκαλύψει την «επόμενη κίνησή» της στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Ο παραγωγός σκέφτεται να κάνει ένα sequel του «Murder Between Friends». Εγώ έπαιξα τη Francesca Carlyle, που είναι τηλεοπτική σταρ και επίσης ιδιωτική ντετέκτιβ. Εν τω μεταξύ, χαλαρώνω στη Νότια Γαλλία με 32 βαθμούς Κελσίου. Σκέφτομαι την επόμενη κίνησή μου ή την επόμενη ταινία μου!»

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με το κομψό καλοκαιρινό στυλ της θρυλικής ηθοποιού και δεν το έκρυψαν στα σχόλια.

«Εκπληκτική. Εμείς οι απλοί θνητοί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε!!», έγραψε ένας, ενώ άλλος σχολίασε: «Αληθινό είδωλο. Τόσο λαμπερή και κομψή!».

«Αιώνια ομορφιά», σχολίασε ακόμη κάποιος.

Διαβάστε επίσης