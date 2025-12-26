Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: Η 12άδα των «ερυθρόλευκων» για το ματς στην Ιταλία

Ντεμπούτο στην Euroleague κάνει ο Μόντε Μόρις, καθώς συμπεριλαμβάνεται στην 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν για πρώτη φορά στο ρόστερ τους σε ευρωπαϊκό αγώνα, τον Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός είναι στη 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου έμειναν στην Αθήνα, ενώ Ουόρντ και ΜακΚίσικ είναι και πάλι εκτός όντας τραυματίες.

Η 12άδα του Ολυμπιακού:Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο.

