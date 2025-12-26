Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Εντοπίστηκαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους

Δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα, στην οποία έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη θερμαντικού σώματος.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη οδό Αγαμέμνωνος από το ύψος της Λεωφόρου Θησέως.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης