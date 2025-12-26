Ροδόπη: Από ξυλόσομπα στο παιδικό δωμάτιο ξεκίνησε η φωτιά - Έχασε τη ζωή του ένα 7χρονο παιδί

Πώς έγινε η τραγωδία κατά την οποία ένα 7χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από φωτιά στο σπίτι του, τα ξημερώματα σήμερα Παρασκευή, στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, αναζητούν οι αρχές.

Από τη φωτιά τραυματίστηκε σοβαρά ο 5χρονος αδελφός του παιδιού και ο πατέρας τους, ενώ η μητέρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού και εξαπλώθηκε γρήγορα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν κατασκευασμένο από ξύλο και πλαστικά υλικά κι έτσι η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Ο πατέρας και ο παππούς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το μικρότερο παιδί, ωστόσο δεν πρόλαβαν να σώσουν το 7χρονο αγοράκι.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ώστε να μην επεκταθεί σε άλλα δωμάτια ή σε γειτονικές κατοικίες.

Ο 5χρονος που σώθηκε μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού σε άκρα και πρόσωπο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Ο πατέρας νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, επίσης με εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, με την κατάστασή του να είναι ελαφρώς καλύτερη. Η μητέρα βρίσκεται δίπλα στο τραυματισμένο παιδί της στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο δωμάτιο λειτουργούσε ξυλόσομπα, η οποία εξετάζεται ως πιθανή αιτία της πυρκαγιάς. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα ακριβή αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο πόρισμα.

Ο παππούς του παιδιού, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 05:30, ενώ όλοι κοιμούνταν, προσθέτοντας ότι ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα. Η τοπική κοινωνία του Ριζώματος βρίσκεται σε κατάσταση πένθους, μετά την απώλεια του μικρού παιδιού.

Διαβάστε επίσης