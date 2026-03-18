«Spider-Man: Brand New Day»: Το πρώτο trailer κυκλοφόρησε και είναι πιο ώριμο και σκοτεινό!

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο όταν ο Spider-Man επιστρέφει. Δεν είναι απλά άλλη μια superhero ταινία, αλλά εκείνη η γνώριμη αίσθηση ότι θα ξαναδείς έναν αγαπημένο χαρακτήρα που παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο ζωές -του καθημερινού ανθρώπου και του υπερ-ήρωα- μόνο που αυτή τη φορά, τα πάντα είναι πολύ πιο δύσκολα.

Το πρώτο trailer του Spider-Man: Brand New Day έφτασε μετά από πολλές "προειδοποιήσεις" από πλευράς Marvel και από το πρώτο “Hi, my name is Peter Parker” καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει αλλάξει. Ο Tom Holland δείχνει πιο ώριμος επιφανειακά, αλλά πιο χαμένος από ποτέ εσωτερικά, μια και όπως ξέρουν όλοι από την ταινία Spider-Man: No Way Home, κανείς δεν θυμάται την ύπαρξή του. Μόνο που αυτό λειτουργεί υπέρ της νέας ταινίας.

Για καλή μας τύχη, το trailer δεν προσπαθεί να κρύψει την μοναχική κατάσταση του Peter Parker, αντιθέτως, την αγκαλιάζει παρουσιάζοντας (ευτυχώς) λιγότερο multiverse και πολύ περισσότερο προσωπικό βάρος. Περισσότερο άνθρωπος, λιγότερο “friendly neighbour”.

Και ξαφνικά, αρχίζει

Επιτέλους έχουμε ξανά swinging όπως το ζητούσαν οι fans εδώ και χρόνια. Η κάμερα ακολουθεί τον Spidey να διασχίζει τη Νέα Υόρκη με έναν τρόπο που θυμίζει γιατί αυτός ο χαρακτήρας είναι ίσως ο πιο “ζωντανός” superhero εκεί έξω. Ρυθμός, ύψος, αδρεναλίνη, όλα στη σωστή τους δόση, και με παρουσίες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους Marvel Fans.

Σκηνοθετικά, ο Destin Daniel Cretton φαίνεται να δίνει μια πιο grounded, σχεδόν “street-level” προσέγγιση, χωρίς όμως να χάνει το blockbuster scale. Και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον στοίχημα της ταινίας. To να κρατήσει μεν το spectacle, αλλά να σε κάνει παράλληλα να νοιάζεσαι ξανά για τον άνθρωπο πίσω από τη μάσκα.

Όσο για το cast, αυτό επιστρέφει φορτωμένο. Η Zendaya συνεχίζει να είναι το συναισθηματικό anchor του ήρωα, ενώ η προσθήκη του Jon Bernthal ως Punisher, φέρνει μια ενέργεια στο σύμπαν που θα λατρέψουμε πολύ. Παράλληλα, η Sadie Sink έρχεται να προσθέσει φρέσκο ενδιαφέρον, ενώ ο Mark Ruffalo κάνει την εμφάνισή του ως Bruce Banner, με την υπόσχεση ότι σύντομα θα μεταμορφωθεί στον Incredible Hulk που τόσο μας έχει λείψει.

Ανάμεσα στους παραπάνω, δεν λείπουν και οι γνώριμες παρουσίες όπως ο Jacob Batalon και ο Michael Mando που θα γίνει ο Scorpion.

Το vibe; Πιο σκοτεινό, πιο ώριμο, πιο προσωπικό. Σαν ο Spider-Man του Tom Holland να μεγάλωσε μαζί με το κοινό του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό δεν μοιάζει με μια απλή συνέχεια, αλλά restart ολόκληρης της Marvel νοοτροπίας.

Με λίγα λόγια, όσοι απορούσαν γιατί το φιλμ λέγεται Brand New Day πλέον έχουμε καταλάβει το γιατί.

Η ταινία Spider-Man: Brand New Day έρχεται τον Ιούλιο στους κινηματογράφους.