Spider-Man:Brand New Day: Η Γλασκώβη «ντύθηκε» Νέα Υόρκη - Βίντεο από τα γυρίσματα

Από τα όσα έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας φαίνεται πως έχουμε να κάνουμε με σκηνή καταδίωξης με εκρηκτικά και περιπολικά 

Tom Holland/ Instagram
Φρενίτιδα ενθουσιασμού έχει πλημμυρίσει τους φαν του Spiderman ανά τον κόσμο καθώς με ένα πολύ όμορφο teaser έγινε γνωστή η νέα ταινία της Marvel με πρωταγωνιστή φυσικά τον Τομ Χόλαντ, ο οποίος για σχεδόν ήδη μια δεκαετία αποτελεί το πρόσωπο του Peter Parker.

H ταινία θα έχει τίτλο «Spider-Man:Brand New Day» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου του 2026.

Μάλιστα, εκτός από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, Τομ Χόλαντ, ο οποίος μας έδωσε μια μικρή γεύση από τα γυρίσματα της ταινίας και την επιστροφή του στον αγαπημένο του ρόλο, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν εικόνες από τα γυρίσματα μιας σκηνής δράσης που γυρίστηκαν στη Γλασκώβη.

Στις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται ο κασκαντέρ του Τομ Χόλαντ σε σκηνή δράσης στο κέντρο της Γλασκώβης. Από τα σκηνικά καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για σκηνή καταδίωξης με αυτοκίνητα και εκρηκτικά.

Οι δρόμοι της Γλασκώβης έχουν μεταμορφωθεί σε Νέα Υόρκη με περιπολικά της NYPD, κλασικά κίτρινα ταξί και ένα θωρακισμένο άρμα να συνθέτουν το περιβάλλον της έντονης σκηνής καταδίωξης.

