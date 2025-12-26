Ρωσία: Ο επικεφαλής κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης

Ο πολιτικός ακτιβιστής Σεργκέι Ουνταλτσόφ στέκεται πίσω από ένα γυάλινο κλουβί σε μια αίθουσα δικαστηρίου στη Μόσχα, Ρωσία, τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2025.

Δικαστήριο στην Ρωσία καταδίκασε τον Σεργκέι Ουντάλτσοφ, ηγέτη παράταξης της ριζοσπαστικής αριστεράς, ακτιβιστή υπέρ του πολέμου και κριτικό του Βλαντιμίρ Πούτιν, σε έξι χρόνια φυλάκισης για δικαιολόγηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη ρωσική ιστοσελίδα ειδήσεων Mediazona, οι κατηγορίες εναντίον του Ουντάλτσοφ προέρχονται από ένα άρθρο που δημοσίευσε ο ίδιος στο διαδίκτυο για να υποστηρίξει μια άλλη ομάδα Ρώσων ακτιβιστών που κατηγορούνται για δημιουργία τρομοκρατικής οργάνωσης. Οι ακτιβιστές αυτοί καταδικάστηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα σε ποινές φυλάκισης από 16 έως 22 έτη.

Ο Ουνταλτσόφ έχει απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον του ως ψευδείς. Την Πέμπτη, καταδίκασε την ετυμηγορία ως «ντροπιαστική» και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση και θα ξεκινήσει απεργία πείνας, σύμφωνα με το Mediazona.

Ο Ουντάλτσοφ αναμένεται να εκτίσει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές Αρχές έχουν επιδοθεί σε αχαλίνωτη καταστολή, ιδίως όσων εναντιώνονται στον πόλεμο, χωρίς όμως να εξαιρούνται άλλες φωνές που μπορεί ακόμη και να τάσσονται υπέρ της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης αλλά επικρίνουν την εξουσία.

Υπέρ του πολέμου και σκληρός επικριτής του Πούτιν

Ο Ουνταλτσόφ ήταν εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του 2011-12 στη Ρωσία, που πυροδοτήθηκαν από αναφορές για εκτεταμένη νοθεία στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Τον Φεβρουάριο του 2012, συμμετείχε σε συνάντηση που πραγματοποίησε ο τότε πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ με διάφορες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το Assocciated Press, οι ρωσικές Αρχές έχουν εντείνει την καταστολή της διαφωνίας και της ελευθερίας του λόγου μετά την αποστολή στρατευμάτων από το Κρεμλίνο στην Ουκρανία, στοχεύοντας ομάδες για τα δικαιώματα, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μέλη οργανώσεων, ακτιβιστές και ορισμένες θρησκευτικές ομάδες. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν φυλακιστεί και χιλιάδες άλλοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο 48χρονος Σεργκέι Oυντάλτσοφ είχε ταχθεί υπέρ του πολέμου το 2022, όπως και υπέρ της προσάρτησης της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας το 2014, αλλά είχε εναντιωθεί σε άλλες πολιτικές του Κρεμλίνου.

Η παράταξη της οποίας ηγείται ο 48χρονος, το Μέτωπο της Αριστεράς, συνηγορεί υπέρ της κομμουνιστικής ιδεολογίας και μορφών όπως ο σοβιετικός ηγέτης, Ιωσήφ Στάλιν.

Αντίθετα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΚΚΡΟ), η ηγεσία του οποίου χαρακτηρίζεται υποταγμένη στο Κρεμλίνο, μορφές του Μετώπου της Αριστεράς έχουν επικρίνει έντονα στο παρελθόν τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ένα δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε τον Ουνταλτσόφ σε 40 ώρες υποχρεωτικής εργασίας για παραβίαση των διαδικασιών που αφορούν τη διοργάνωση διαδήλωσης, αφού συνελήφθη στην Κόκκινη Πλατεία, όπου προσπάθησε να υψώσει μια σημαία με την εικόνα του σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας Tass.

Τον Ιούλιο του 2014, ο Σεργκέι Oυντάλτσοφ καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή φυλάκισης 4,5 ετών διότι οργάνωσε κινητοποιήσεις εναντίον της επιστροφής στην εξουσία του Πούτιν το 2012. Αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2017.