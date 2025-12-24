87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

Στα 87 της χρόνια, η Ρεβέκκα δεν απολαμβάνει τη σύνταξη που οι περισσότεροι συνομήλικοί της θεωρούν αυτονόητη. Αντιθέτως, συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Με παράλληλη απασχόληση στη Νέα Ορλεάνη, κερδίζει περίπου 10 δολάρια την ώρα, ποσό που μετά βίας επαρκεί για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες.

Η Ρεβέκκα εργάζεται ως γραμματέας σε εκκλησία, αλλά και ως βοηθός σύνταξης, βοηθώντας στη συγγραφή μιας βιογραφίας. Σε συνέντευξή της στο Business Insider, μιλά με ειλικρίνεια για τη ζωή της, τα λάθη του παρελθόντος και τη διαρκή αγωνία για το αύριο, εκφράζοντας την επιθυμία της να μπορέσει, έστω και αργά, να αποσυρθεί από την εργασία.

