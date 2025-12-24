Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

Εικόνα από την Ερμού την Κυριακή (30/11)

Η αγορά παραμένει σε εορταστικούς ρυθμούς, αν και οι καταναλωτές φαίνονται πιο συγκρατημένοι. Καταστήματα, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, για να καλύψουν την αυξημένη κίνηση εν όψει των Χριστουγέννων.

Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο.

Τα σούπερ μάρκετ επίσης επεκτείνουν το ωράριό τους, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν νωρίς το πρωί και να κλείνουν το βράδυ, ώστε να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Συνίσταται στους καταναλωτές να ελέγχουν τον επίσημο ιστότοπο ή τις σελίδες κοινωνικών δικτύων της κάθε αλυσίδας για το ακριβές ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους.

Τα εμπορικά κέντρα (malls) θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00, φιλοξενώντας καταστήματα λιανικής, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Αντίστοιχα ωράρια ισχύουν για καταστήματα ρούχων, ηλεκτρονικών, δώρων κ.ά.

Παραμονή των Χριστουγέννων

Καταστήματα λιανικής: 09:00 – 18:00

Σούπερ μάρκετ: 09:00 – 18:00 (ορισμένα ανοίγουν νωρίτερα, π.χ. 08:00, ή κλείνουν αργότερα, π.χ. 20:00)

Εμπορικά κέντρα (malls): 09:00 – 18:00, ενώ οι χώροι εστίασης μπορεί να παραμείνουν ανοικτοί λίγο παραπάνω

Φούρνοι / αρτοποιεία: 06:00 – 14:00 ή 15:00, με πιθανότητα πρόωρου κλεισίματος αν εξαντληθούν τα προϊόντα

