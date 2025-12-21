Εορταστικό ωράριο: Κοσμοσυρροή στην Ερμού ενόψει των Χριστουγέννων - Ουρές στα καταστήματα - Εικόνες

Κοσμοσυρροή επικρατεί από το πρωί της Κυριακής (21/12) στην Ερμού, τον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, με τους καταναλωτές να ψωνίζουν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες του Newsbomb από την κατάμεστη Ερμού:

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων είναι σε πλήρη ισχύ, κατά το οποίο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Όσον αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Παραμονή Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Εορταστικό ωράριο

Αθήνα και Πειραιάς

Καθημερινές: 09:00 – 21:00

Σάββατα: 09:00 – 16:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 09:00 – 18:00

Θεσσαλονίκη

Καθημερινές: 10:00 – 21:00

Σάββατα: 10:00 – 18:00

Κυριακές: 11:00 – 18:00

24 και 31 Δεκεμβρίου: 10:00 – 18:00

Σημειώνεται ότι το ωράριο είναι προτεινόμενο και προαιρετικό και κάθε επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει εντός του νόμιμου πλαισίου (καθημερινές έως 21:00, Κυριακές 11:00-20:00).

Στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

