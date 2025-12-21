Εορταστικό ωράριο: Τι ώρες είναι σήμερα ανοιχτά τα καταστήματα - Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ

Σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου συνεχίζεται το εορταστικό ωράριο, με ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για αγορές δώρων αλλά και για τις καθημερινές ανάγκες τους. Η αγορά θα λειτουργήσει κανονικά, με ορισμένες διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και κατηγορία καταστήματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τρεις εορταστικές Κυριακές με ανοικτά καταστήματα, σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης της αγοραστικής κίνησης και καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού. Στο ίδιο πλαίσιο, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και την επόμενη Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Αθήνα – Πειραιάς

• 11:00 – 16:00: μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα

• 11:00 – 18:00: πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες

Θεσσαλονίκη

• 11:00 – 18:00

Υπενθυμίζεται ότι τα ωράρια αποτελούν προτάσεις των εμπορικών συλλόγων και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από κατάστημα σε κατάστημα.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Κανονικά ανοικτά θα είναι και τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Οι περισσότερες αλυσίδες αναμένεται να λειτουργήσουν κατά κανόνα από τις 11:00 έως τις 20:00, με πιθανές μικρές αποκλίσεις, γι’ αυτό και είναι χρήσιμο οι καταναλωτές να ελέγχουν εκ των προτέρων τα ακριβή ωράρια.

Η αγορά μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και η κίνηση αναμένεται αυξημένη τόσο στα εμπορικά καταστήματα όσο και στα σούπερ μάρκετ. Το διευρυμένο ωράριο δίνει «ανάσα» στους καταναλωτές, αλλά και τόνωση στην αγορά, καθώς η ζήτηση για δώρα και είδη πρώτης ανάγκης κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.