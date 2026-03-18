Τραγωδία στην Άρτα: Πώς έχασε την ζωή του ο άτυχος εργάτης που καταπλακώθηκε από χωμάτινο όγκο

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Άρτα για τον εργάτη που έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τόνους χωμάτων κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης ύστερα από κατολισθήσεις.

Οι έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν καταστήσει το έδαφος ασταθές κι επικίνδυνο, και παρόλα αυτά οι εργάτες είχαν μπει στον αύλακα απορροής υδάτων, για να τον καθαρίσουν. Ο 53χρονος εργάτης Λ.Ν. από τη Φιλοθέη Άρτας βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Στο σημείο της κατολίσθησης είχαν ξεκινήσει έργα για ένα αποστραγγιστικό κανάλι, στο οποίο εργάζονταν ο άτυχος άνδρας μαζί με 4 συνάδελφούς του, ενώ ο ίδιος κατά τις περιγραφές βρισκόταν σε αρκετά χαμηλό σημείο. Ξαφνικά το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να θαφτεί κάτω από το χώμα. Οι συνάδελφοί του παρότι γνώριζαν πού βρισκόταν, δεν ήταν σε θέση να τον βοηθήσουν κι όταν τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική ήταν ήδη αργά...