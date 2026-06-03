Alimos Classic Car Sunday: Κλασικά αυτοκίνητα, εντυπωσιακά supercars και ρεκόρ επισκεπτών

Το 7ο Alimos Classic Car Sunday προσέλκυσε πάνω από 30.000 επισκέπτες, με μεγάλη συμμετοχή νέων κάτω των 30 ετών

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Alimos Classic Car Sunday: Κλασικά αυτοκίνητα, εντυπωσιακά supercars και ρεκόρ επισκεπτών
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  • Παρουσιάστηκαν σπάνια και ιστορικά αυτοκίνητα, όπως η Bugatti, η Maserati Quattroporte, και δύο λιμουζίνες του Αριστοτέλη Ωνάση.
  • Η εκδήλωση ανέδειξε τη μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτροκίνηση, με αντίθεση κλασικών και σύγχρονων οχημάτων.
  • Ο δήμαρχος Αλίμου τόνισε τη μεγάλη πολιτιστική αξία της εκδήλωσης και την εντυπωσιακή προσέλευση οικογενειών και νέων.
  • Οι διοργανωτές ξεκίνησαν ήδη την προετοιμασία για το 8ο Alimos Classic Car Sunday τον Μάιο του 2027.
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Με... επικό μέγεθος ίππων και ρεκόρ επισκεπτών που ξεπέρασαν τις 30.000, αλλά και με πρωτοφανείς αριθμούς νεολαίας (η συντριπτική τους πλειοψηφία κάτω των 30 ετών) σε μια λαμπρή, καυτή Κυριακή, πραγματοποιήθηκε το 7ο και καλύτερο Alimos Classic Car Sunday. Σπάνια αυτοκίνητα από τη συλλογή του Γιώργου Λυμπεράκη (πρωταγωνίστησαν στο ενδιαφέρον του κοινού η Bugatti και η Maserati Quattroporte), πολύτιμα κλασικά από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου και το Μουσείο του Δημήτρη Μελισσανίδη, συμμετοχές μοναδικών «δειγμάτων» όπως μια Jaguar E-Type του 1961, αλλά και προπολεμικά κλασικά που εικονογράφησαν την ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ανταγωνίστηκαν επιτυχώς σε δημοφιλία, τις δυο εκθαμβωτικές λιμουζίνες του Αριστοτέλη Ωνάση, που εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό.

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Παράλληλα, με τη στήριξη της ΔΕΗ blue, αναδείχθηκε η μετάβαση από τη συμβατική αυτοκίνηση στις σύγχρονες λύσεις ηλεκτροκίνησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνύπαρξη ενός κλασικού Triumph TR3 Cabrio του 1958 με το σύγχρονο MG Cyberster των 510 ίππων. Ενώ παιδιά και μεγάλοι έσπευσαν να βγάλουν σέλφι με τον θρυλικό KITT του Knight Rider, ένα αυτοκίνητο-ίνδαλμα για τη γενιά των σημερινών πενηντάρηδων. Και όλα αυτά με τη μυρωδιά καλοψημένων μπέργκερ και χοτ ντογκ και κατακλυσμικά κλάσικ ροκ στα 100 και πλέον ηχεία.



«Για μένα» λέει ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης «το συναρπαστικό θέαμα δεν ήταν τόσο τα απίστευτα πολλά και σπάνια αυτοκίνητα, όσο οι επισκέπτες που κατέκλυσαν για πέντε ώρες τον πεζόδρομο. Οικογένειες με μωρά στην αγκαλιά και παιδιά που έτρεχαν αχόρταγα από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, νεολαία που υπολογίζουμε ότι κατέρριψε ρεκόρ σέλφι (κάπου 300.000 «τραβήχτηκαν» και αναρτήθηκαν), αλλά και το ενδιαφέρον των νέων παιδιών που μελετούσαν επίμονα τεχνικές και αισθητικές λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας για την αυτοκίνηση δεν έχει ηλικία. Η πολιτιστική αξία της εκδήλωσης, πρωταρχικός σκοπός του δήμου Αλίμου, επιβεβαιώθηκε με τη φετινή συμμετοχή του Ιδρύματος Ωνάση, που έφερε (οδηγώντας μάλιστα!) τις δυο λαμπερές λιμουζίνες του Αριστοτέλη Ωνάση, αυτοκίνητα πλημμυρισμένα με ιστορία, που μαγνήτισαν κυριολεκτικά τους επισκέπτες. Δίνουμε βέβαια συγχαρητήρια στον Νίκο Μαστοράκη και όλους τους συνεργάτες που κατάφεραν να κάνουν τον 7ο θεσμό του ACCS τον μεγαλύτερο, καλύτερο, εντυπωσιακότερο όλων των χρόνων που αριθμεί.»

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Ο Νίκος Μαστοράκης, εμπνευστής και συνδιοργανωτής του ΑCCS για έβδομη χρονιά, δήλωσε «απόλυτα ικανοποιημένος από μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, αποτέλεσμα ομαδικής συνεργασίας με τους άξιους και ταλαντούχους ανθρώπους του δήμου Αλίμου και τον ίδιο τον δήμαρχο, τον Ανδρέα Κονδύλη, και την πειθαρχία και κατανόηση εκατοντάδων οδηγών και χιλιάδων θεατών. Το να πείσει κάποιος τόσους πολλούς να κάνουν τόσα πολλά για μια εφήμερη εκδήλωση ολίγων ωρών, είναι από μόνο του πρόκληση και με τη συνεργασία των φιλικών μας λεσχών, του ΣΙΣΠΑ, της ΟΡΚΑ, της Αriantique, της ΦΙΛΠΑ και του Mercedes Club, καταφέραμε το σχεδόν ακατόρθωτο: να είναι μοναδικά συναρπαστικό το θέαμα σε κάθε ένα τετραγωνικό μέτρο του παραλιακού πεζόδρομου. Για μένα προσωπικά, που έχω μεγάλη ιστορία με το όνομα Ωνάσης, ήταν επιτυχία μεγάλου μεγέθους ότι ήρθαν η Rolls Royce και η Cadillac που ανακατασκευάστηκαν τόσο εντυπωσιακά.»

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Επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία ότι «μία φορά τέλειο, δεν είναι ποτέ αρκετό» οι διοργανωτές του ACCS άρχισαν ήδη να ετοιμάζουν το 8ο, για τον Μάιο του 2027.

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