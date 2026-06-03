Αγία Πετρούπολη: Χτυπήματα από ουκρανικά drones πριν την έναρξη του ρωσικού Νταβός - Βίντεο

Πανηγυρίζει για τα χτυπήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αγία Πετρούπολη: Χτυπήματα από ουκρανικά drones πριν την έναρξη του ρωσικού Νταβός - Βίντεο

Μια στήλη μαύρου καπνού φαίνεται πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, μετά από επίθεση ουκρανικού drone. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με drones στην Αγία Πετρούπολη πριν το οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας.
  • Τα ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 59 drones και τρία διαμερίσματα της Αγίας Πετρούπολης.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει με συστημικές αντιδράσεις στις επιθέσεις.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι επιβεβαίωσε τα χτυπήματα σε σημαντικές εγκαταστάσεις, όπως τερματικό πετρελαίου και στρατιωτική βάση, δημοσιεύοντας και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Σφοδρή αεροπορική επιδρομή με drones πραγματοποίησε η Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας και τα ξημερώματα στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του πιο σημαντικού οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας, το οποίο έχει στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα.

Μαύρες στήλες καπνού υψώνονταν πάνω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται να απευθύνει ομιλία την Παρασκευή στο οικονομικό φόρουμ που έχει πάρει την ονομασία «ρωσικό Νταβός». Αναμένεται να παρευρεθούν χιλιάδες προσκεκλημένοι από 130 χώρες και ανάμεσα τους θα βρίσκεται και αμερικανική αντιπροσωπεία.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 59 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι τρία διαφορετικά διαμερίσματα της Αγίας Πετρούπολης δέχθηκαν χτυπήματα, αν και δεν υπήρξαν θύματα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στις επιθέσεις. «Οι αντιδράσεις μας θα έχουν συστημικό χαρακτήρα», ανέφερε ο Πεσκόφ.

Πανηγυρίζει ο Ζελένσκι

Λίγες ώρες αργότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones χτύπησαν διάφορες τοποθεσίες στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού πετρελαίου και μιας ναυτικής βάσης στη γειτονική πόλη Κρονστάντ. Μάλιστα δημοσίευσε και βίντεο από τα χτυπήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χθες το βράδυ χτυπήθηκαν σημαντικές εγκαταστάσεις στο ρωσικό έδαφος. Μεταξύ αυτών ήταν ο τερματικός σταθμός πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης. Η απόσταση από τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας έως αυτή την εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία εξυπηρετεί τον πόλεμο, είναι περίπου 1.100 χιλιόμετρα. Χτυπήθηκαν επίσης καθαρά στρατιωτικοί στόχοι στη βάση του Κρονστάντ», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Ένας άλλος στόχος ήταν μια επιχείρηση στην περιοχή του Ταμπόφ που ασχολείται με την παραγωγή ρωσικών όπλων. Η απόσταση από την πρώτη γραμμή είναι σχεδόν 600 χιλιόμετρα. Ευχαριστώ τους πολεμιστές μας για την ακρίβειά τους. Το σχέδιο της Ουκρανίας για κυρώσεις μακράς εμβέλειας εφαρμόζεται ακριβώς όπως απαιτείται για να φέρει την ειρήνη πιο κοντά. Δόξα στην Ουκρανία!», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος. Να σημειωθεί ότι «κυρώσεις μακράς εμβέλειας» αποκαλούνται από την Ουκρανία όλα τα χτυπήματα μακράς εμβέλειας βαθιά μέσα στην επικράτεια της Ρωσίας και μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

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