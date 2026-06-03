Άρειος Πάγος: Ποιοι προηγούνται για τη θέση του προέδρου και του εισαγγελέα – Οι ψήφοι των δικαστών

Snapshot Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος προπορεύεται στην ψηφοφορία για την ηγεσία του Αρείου Πάγου με 58 ψήφους.

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο Ευάγγελος Μπακέλας προηγείται με 70 ψήφους για τη θέση του εισαγγελέα.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Παρασκευή Μπραίμη συγκέντρωσε 49 ψήφους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.

Οι σημαντικές αποχωρήσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών δημιουργούν ευρύ πεδίο ανακατατάξεων στην ηγεσία των δικαστηρίων.

Η τελική επιλογή της νέας ηγεσίας ανήκει στην κυβέρνηση μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης, παρά τις εσωτερικές ψηφοφορίες. Snapshot powered by AI

Η διαδικασία για την ανανέωση της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δικαστές και εισαγγελείς κλήθηκαν να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν κορυφαίες θέσεις μετά τις αποχωρήσεις που θα σημειωθούν στις 30 Ιουνίου, με τη λήξη του δικαστικού έτους.

Οι μυστικές ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέγραψαν τις επιλογές των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα για τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν ισχυρή στήριξη στο εσωτερικό του δικαστικού σώματος.

Προβάδισμα Λυμπερόπουλου στον Άρειο Πάγο

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ο αντιπρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους, συγκεντρώνοντας 58. Ακολούθησαν η Χρυσούλα Πλατιά με 51 ψήφους και ο Σωκράτης Πλαστήρας με 48.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Αλεξάνδρα Αποστολάκη με 43 ψήφους, ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 40, ο Γεώργιος Σχοινοχωρίτης με 39 και η Αικατερίνη Χονδρορίζου με 35 ψήφους. Η Βαρβάρα Πάπαρη συγκέντρωσε 19 ψήφους, ενώ ο Μιχαήλ Αποστολάκης έλαβε 4.

Μπακέλας και Φλωρίδης στην πρώτη γραμμή για την Εισαγγελία

Στην αντίστοιχη διαδικασία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας κατέλαβε την πρώτη θέση με 18 ψήφους, ενώ δεύτερος ήταν ο Βασίλειος Φλωρίδης με 16 ψήφους.

Ακολούθησαν οι Δημήτριος Μητρουλιάς και Μαρία Γκανέ με 10 ψήφους έκαστος, ενώ οι Άννα Καλουτά και Ευσταθία Καπαγιάννη συγκέντρωσαν από 7 ψήφους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό και κατά την ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη θέση του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας συγκέντρωσε 70 ψήφους, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του Βασίλειου Φλωρίδη, ο οποίος έλαβε 62. Ακολούθησαν η Ευσταθία Καπαγιάννη με 32 ψήφους, ο Δημήτριος Μητρουλιάς με 29 και η Μαρία Γκανέ με 26.

Οι φετινές κρίσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συνοδεύονται από εκτεταμένες αποχωρήσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών. Μεταξύ όσων αποχωρούν είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Παράλληλα, αποχωρούν εννέα αντιπρόεδροι και πέντε αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, γεγονός που δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο ανακατατάξεων στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δικαστές προχώρησαν στην προεπιλογή των συμβούλων Επικρατείας που θα μπορούσαν να προαχθούν στις έξι θέσεις αντιπροέδρων που ανοίγουν στο τέλος του δικαστικού έτους.

Πρώτη αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπραίμη με 49 ψήφους, καταγράφοντας σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Χριστίνα Σιταρά, η οποία έλαβε 35 ψήφους.

Ακολούθησαν η Σοφία Βιτάλη, η Μαρία Σωτηροπούλου και ο Δημήτρης Βασιλειάδης με 25 ψήφους ο καθένας, ενώ στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν ο Βασίλης Ανδρουλάκης με 23 ψήφους, η Μαρλένα Τριπολιτσιώτη με 22 και η Ρωξάνη Γιαννουλάτου με 20.

Ο τελικός λόγος στην κυβέρνηση

Οι κατάλογοι με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ψηφοφοριών θα διαβιβαστούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος θα υποβάλει τις σχετικές εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρότι οι ψηφοφορίες αποτυπώνουν τη βούληση των ίδιων των δικαστικών λειτουργών, η τελική απόφαση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης ανήκει στην κυβέρνηση, η οποία καλείται να επιλέξει τη νέα ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας.

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