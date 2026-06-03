Άρειος Πάγος: Ποιοι προηγούνται για τη θέση του προέδρου και του εισαγγελέα – Οι ψήφοι των δικαστών

Μεγάλες ανακατατάξεις στα ανώτατα δικαστήρια μετά τις αποχωρήσεις του Ιουνίου

Άγγελος Βουράκης

Άρειος Πάγος: Ποιοι προηγούνται για τη θέση του προέδρου και του εισαγγελέα – Οι ψήφοι των δικαστών
Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος προπορεύεται στην ψηφοφορία για την ηγεσία του Αρείου Πάγου με 58 ψήφους.
  • Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο Ευάγγελος Μπακέλας προηγείται με 70 ψήφους για τη θέση του εισαγγελέα.
  • Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Παρασκευή Μπραίμη συγκέντρωσε 49 ψήφους για τις θέσεις των αντιπροέδρων.
  • Οι σημαντικές αποχωρήσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών δημιουργούν ευρύ πεδίο ανακατατάξεων στην ηγεσία των δικαστηρίων.
  • Η τελική επιλογή της νέας ηγεσίας ανήκει στην κυβέρνηση μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης, παρά τις εσωτερικές ψηφοφορίες.
Snapshot powered by AI

Η διαδικασία για την ανανέωση της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δικαστές και εισαγγελείς κλήθηκαν να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να αναλάβουν κορυφαίες θέσεις μετά τις αποχωρήσεις που θα σημειωθούν στις 30 Ιουνίου, με τη λήξη του δικαστικού έτους.

Οι μυστικές ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέγραψαν τις επιλογές των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα για τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν ισχυρή στήριξη στο εσωτερικό του δικαστικού σώματος.

Προβάδισμα Λυμπερόπουλου στον Άρειο Πάγο

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ο αντιπρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους, συγκεντρώνοντας 58. Ακολούθησαν η Χρυσούλα Πλατιά με 51 ψήφους και ο Σωκράτης Πλαστήρας με 48.

Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Αλεξάνδρα Αποστολάκη με 43 ψήφους, ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 40, ο Γεώργιος Σχοινοχωρίτης με 39 και η Αικατερίνη Χονδρορίζου με 35 ψήφους. Η Βαρβάρα Πάπαρη συγκέντρωσε 19 ψήφους, ενώ ο Μιχαήλ Αποστολάκης έλαβε 4.

Μπακέλας και Φλωρίδης στην πρώτη γραμμή για την Εισαγγελία

Στην αντίστοιχη διαδικασία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο αντεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας κατέλαβε την πρώτη θέση με 18 ψήφους, ενώ δεύτερος ήταν ο Βασίλειος Φλωρίδης με 16 ψήφους.

Ακολούθησαν οι Δημήτριος Μητρουλιάς και Μαρία Γκανέ με 10 ψήφους έκαστος, ενώ οι Άννα Καλουτά και Ευσταθία Καπαγιάννη συγκέντρωσαν από 7 ψήφους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό και κατά την ψηφοφορία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη θέση του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου. Ο Ευάγγελος Μπακέλας συγκέντρωσε 70 ψήφους, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι του Βασίλειου Φλωρίδη, ο οποίος έλαβε 62. Ακολούθησαν η Ευσταθία Καπαγιάννη με 32 ψήφους, ο Δημήτριος Μητρουλιάς με 29 και η Μαρία Γκανέ με 26.

Οι φετινές κρίσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς συνοδεύονται από εκτεταμένες αποχωρήσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών. Μεταξύ όσων αποχωρούν είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Παράλληλα, αποχωρούν εννέα αντιπρόεδροι και πέντε αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, γεγονός που δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο ανακατατάξεων στην κορυφή της δικαστικής πυραμίδας.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι δικαστές προχώρησαν στην προεπιλογή των συμβούλων Επικρατείας που θα μπορούσαν να προαχθούν στις έξι θέσεις αντιπροέδρων που ανοίγουν στο τέλος του δικαστικού έτους.

Πρώτη αναδείχθηκε η Παρασκευή Μπραίμη με 49 ψήφους, καταγράφοντας σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Χριστίνα Σιταρά, η οποία έλαβε 35 ψήφους.

Ακολούθησαν η Σοφία Βιτάλη, η Μαρία Σωτηροπούλου και ο Δημήτρης Βασιλειάδης με 25 ψήφους ο καθένας, ενώ στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν ο Βασίλης Ανδρουλάκης με 23 ψήφους, η Μαρλένα Τριπολιτσιώτη με 22 και η Ρωξάνη Γιαννουλάτου με 20.

Ο τελικός λόγος στην κυβέρνηση

Οι κατάλογοι με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ψηφοφοριών θα διαβιβαστούν στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος θα υποβάλει τις σχετικές εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρότι οι ψηφοφορίες αποτυπώνουν τη βούληση των ίδιων των δικαστικών λειτουργών, η τελική απόφαση για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης ανήκει στην κυβέρνηση, η οποία καλείται να επιλέξει τη νέα ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σπαραγμός στην κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα

17:47LIFESTYLE

Μαζί ο Βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον σε εκδήλωση κατά του καρκίνου

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σε περιδίνηση το κόμμα των Κεμαλιστών – Στα άκρα η σύγκρουση, φήμες για νέο κόμμα

17:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταξίδι – αστραπή της υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη – Επί τάπητος θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό

17:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Κοντοπούλου: Η πολυτάραχη ζωή της ηθοποιού που άφησε το θέατρο για τον έρωτα

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Καθαρές οι τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά της 39χρονης - Τι θα γίνει με την επιμέλειά τους

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

17:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τη διαρροή email αποδήμων: Αντικρουόμενες εκδοχές στις απολογίες των κατηγορουμένων

17:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με περισσότερα από 1000 δένδρα

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ασπρόπυργο

17:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» - Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες της παράστασης -  Αύριο 4/6 η μεγάλη πρεμιέρα στο Βεάκειο!

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Δημοκράτες δεν μετακινούνται στο ΠΑΣΟΚ - «Φαντασιώσεις και ευσεβείς πόθοι»

17:10ANNOUNCEMENTS

Alimos Classic Car Sunday: Κλασικά αυτοκίνητα, εντυπωσιακά supercars και ρεκόρ επισκεπτών

17:07ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Roland Garros: Θύμα έκπληξης η Σαμπαλένκα – Αποκλείστηκε από την Σνάιντερ!

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύζυγος και κόρη κατήγγειλαν τον 71χρονο για απειλές - «Είχε ασκήσει βία και στο παρελθόν»

16:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

A$AP Rocky - Don't Be Dumb World Tour: Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Telekom Center Athens

16:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας - «Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Χτυπήματα από ουκρανικά drones πριν την έναρξη του ρωσικού Νταβός - Βίντεο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι ενάμιση μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Προσέβαλε την προσωπικότητά μου και τον ανδρισμό μου» - Στη φυλακή ο 38χρονος που σκότωσε τον πρώην πεθερό του

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Tη νύχτα που ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκλήρισε τη βασιλική οικογένεια του Νεπάλ σε 15 λεπτά

16:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας - «Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι»

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυροσβέστες έβγαλαν φίδι ενάμιση μέτρου από μηχανή αυτοκινήτου - Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Στην Κόρινθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά - «Άξιζες να σε συνοδεύει η ελληνική σημαία» είπε ο Μητσοτάκης στον επικήδειο που εκφώνησε

13:23LIFESTYLE

Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο θρυλικός «συνταγματάρχης Βαρτάνης» και η «χρυσή» πορεία σε θέατρο και σινεμά

15:52LIFESTYLE

Η συγκινητική στιχομυθία ανάμεσα στην Alba Díaz Martín και την Ashley Graham - «Είσαι πολύ σημαντική για εμένα»

09:38LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αγία Πετρούπολη: Χτυπήματα από ουκρανικά drones πριν την έναρξη του ρωσικού Νταβός - Βίντεο

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο - Ένας νεκρός από την ιρανική επίθεση

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

17:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με περισσότερα από 1000 δένδρα

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Η υγρασία του εδάφους στα τέλη Μαΐου: Ποιες περιοχές της Ελλάδας επωφελήθηκαν περισσότερο από τις βροχές και ποιες όχι – Ανάλυση Κολυδά

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας - Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ