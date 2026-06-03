Δίκη για τη διαρροή email αποδήμων: Αντικρουόμενες εκδοχές στις απολογίες των κατηγορουμένων

Snapshot Η Άννα

Μισέλ Ασημακοπούλου ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων και αρνήθηκε να εμπλέξει συνεργάτες της.

Ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη διαρροή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόσβαση ή γνώση του αρχείου.

Ο Μένιος Κορομηλάς παραδέχθηκε ότι προώθησε το αρχείο χωρίς να ελέγξει το περιεχόμενό του, επικαλούμενος την έντονη προεκλογική πίεση.

Ο Νίκος Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι έλαβε το αρχείο λίγες ώρες πριν τις εκλογές και το χρησιμοποίησε για στατιστική ανάλυση της συμμετοχής των αποδήμων, παρουσιάζοντας διαφορετική εκδοχή για την επικοινωνία του με τους συγκατηγορουμένους του.

Η υπόθεση έχει πολιτικές διαστάσεις και συνδέεται με την πρώτη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, ενώ οι κατηγορούμενοι επισημαίνουν την ανάγκη εφαρμογής του τεκμηρίου της αθωότητας. Snapshot powered by AI

Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε η δίκη για την υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδήμων Ελλήνων, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Στο εδώλιο βρίσκονται η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος Μένιος Κορομηλάς.

Την πλήρη ευθύνη για την υπόθεση ανέλαβε κατά την απολογία της η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, ξεκαθαρίζοντας εξαρχής ότι «ό,τι έγινε είναι δική μου ευθύνη» και απορρίπτοντας την εκδοχή να αποδοθούν ευθύνες σε συνεργάτες της. Η πρώην ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε οργανώσει το γραφείο της με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, ενώ χαρακτήρισε την υπόθεση ως ένα «πολιτικό διακύβευμα», σημειώνοντας ότι σε προεκλογικές περιόδους «βγαίνουν μαχαίρια».

Περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες έφτασε στα χέρια της το επίμαχο αρχείο, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης για την επιστολική ψήφο αναζήτησε, μέσω της Νέας Δημοκρατίας, στοιχεία αποδήμων με τους οποίους θα μπορούσε να επικοινωνήσει νόμιμα. Όπως είπε, απευθύνθηκε στον τότε γραμματέα Αποδήμων Νίκο Θεοδωρόπουλο, από τον οποίο πίστευε ότι θα λάμβανε στοιχεία πολιτών που είχαν ήδη δώσει τη συγκατάθεσή τους. «Του ζήτησα αποδήμους που είχαν δώσει συναίνεση στο κόμμα για να επικοινωνεί μαζί τους. Αυτό πίστευα ότι θα μου αποστείλει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι προώθησε το αρχείο στο γραφείο της χωρίς να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό του και ότι στη συνέχεια ενημερώθηκε πως περιλάμβανε περίπου 25.000 ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Όπως κατέθεσε, στο γραφείο της το αρχείο ήταν γνωστό ως «λίστα Θεοδωρόπουλου», ενώ όταν προέκυψαν ερωτήματα για την προέλευσή του, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το κόμμα.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι το αρχείο προοριζόταν για στατιστική επεξεργασία, υποστήριξε πως η ύπαρξη ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποδείκνυε ότι ο σκοπός του ήταν η επικοινωνία με τους αποδέκτες. «Αν ο κ. Θεοδωρόπουλος πίστευε ότι μου δίνει ένα αρχείο για στρατηγική ανάλυση, γιατί να μου δώσει και τα email;» διερωτήθηκε, επιμένοντας ότι η ίδια προετοιμαζόταν για καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με την επιστολική ψήφο.

Κλείνοντας την απολογία της, η Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου υποστήριξε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης όταν αυτή έλαβε μεγάλες πολιτικές διαστάσεις, λέγοντας πως «είμαι εδώ διότι, όταν η υπόθεση πήρε τη διάσταση που πήρε, είχε εμένα ως αιχμή του δόρατος». Παράλληλα, ζήτησε να εφαρμοστεί και για τους πολιτικούς το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει «λευκό ποινικό μητρώο».

Πρώτος έδωσε εξηγήσεις στο δικαστήριο ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαρροή του επίμαχου αρχείου, υποστηρίζοντας ότι «ούτε πρόσβαση είχα, ούτε κατέβασα κανένα αρχείο, ούτε προώθησα τίποτα». Όπως ανέφερε, όσα ακούστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Όταν η πρόεδρος παρατήρησε πως «κάπως έφυγε το αρχείο όμως», ο κατηγορούμενος απάντησε ότι αυτό συνέβη χωρίς τη γνώση του και ότι ενημερώθηκε για την υπόθεση μόνο μέσω δημοσιευμάτων. Υποστήριξε ακόμη ότι είχε αποχωρήσει από τη θέση του ήδη από τον Αύγουστο του 2023, ενώ η υπόθεση αναδείχθηκε πολλούς μήνες αργότερα.

Αναφερόμενος στην παραίτησή του, υποστήριξε πως αυτή δεν συνδεόταν με τη διαρροή, αλλά αποτελούσε πολιτική κίνηση εκτόνωσης της έντασης που είχε δημιουργηθεί. «Με παρακάλεσαν να βοηθήσω να υπάρξει πολιτική εκτόνωση», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το επίμαχο αρχείο δεν βρισκόταν στη δική του υπηρεσία αλλά στη Διεύθυνση Εκλογών.

Ο πρώην γενικός γραμματέας αμφισβήτησε επίσης τους ισχυρισμούς του συγκατηγορουμένου του Μένιου Κορομηλά, λέγοντας: «Δεν ξέρω γιατί είπε ότι πήρε το αρχείο από εμάς», ενώ επανέλαβε πως η μόνη αρμοδιότητα της γραμματείας του αφορούσε την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Στη συνέχεια απολογήθηκε ο Μένιος Κορομηλάς, ο οποίος περιέγραψε πώς, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές του Ιουνίου 2023, έλαβε ένα αρχείο από άγνωστο αριθμό και το προώθησε στον Νίκο Θεοδωρόπουλο. Όπως είπε, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ο οποίος του ανέφερε ότι «θα σου στείλει ένας δικός μου ένα αρχείο και προώθησέ το στον Θεοδωρόπουλο».

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν άνοιξε ποτέ το αρχείο ούτε έλεγξε το περιεχόμενό του. Η εξήγηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου, η οποία σχολίασε: «Αυτό που λέτε δεν στέκει… στείλατε έτσι ένα αρχείο που λάβατε;». Ο ίδιος απάντησε ότι εκείνη την ημέρα επικρατούσε έντονη προεκλογική πίεση και πως «είχα 30 Viber, 20 WhatsApp, απλώς το προώθησα».

Ανάλογη ήταν και η στάση της εισαγγελέως, η οποία διερωτήθηκε γιατί δεν προβληματίστηκε για το περιεχόμενο του αρχείου. «Θα μπορούσε να έχει πορνογραφικό υλικό το αρχείο», του επισήμανε, με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Δεν το σκέφτηκα. Σωστό. Είχα 200 κλήσεις και 100 μηνύματα».

Ο Μένιος Κορομηλάς υποστήριξε ακόμη ότι μετά το περιστατικό δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μίλησα ποτέ ξανά μαζί του. Θα τσακωνόμασταν».

Ακολούθησε η απολογία του Νίκου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος υποστήριξε ότι το επίμαχο αρχείο τού διαβιβάστηκε λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των εκλογών και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκλογικούς σκοπούς.

«Ήταν η δεύτερη φορά που λάμβανα κατάλογο», ανέφερε, εξηγώντας ότι επιδίωκε να εξαγάγει συμπεράσματα για τη συμμετοχή των αποδήμων, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμα exit polls για τους Έλληνες του εξωτερικού. Όπως είπε, το αρχείο που έλαβε ήταν πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που είχε ζητήσει.

Ωστόσο, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος παρουσίασε διαφορετική εκδοχή από εκείνη του Μένιου Κορομηλά σχετικά με την επικοινωνία τους. Όταν η πρόεδρος τού επισήμανε ότι ο συγκατηγορούμενός του υποστηρίζει πως δεν είχε προηγηθεί μεταξύ τους συνεννόηση, εκείνος απάντησε: «Τώρα τι να σχολιάσω; Μίλησα μαζί του κι έχω ξαναμιλήσει. Εγώ δεν είχα επαφή με Σταυριανουδάκη. Με τον Κορομηλά μίλησα εγώ».

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στις πολιτικές διαστάσεις που προσέλαβε η υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι του ζητήθηκε να μην προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις. «Μου ζήτησε να μη μιλήσω και ότι θα αποκατασταθεί η αλήθεια», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η υπόθεση συνδέθηκε με την προσπάθεια προστασίας της μεταρρύθμισης της επιστολικής ψήφου.

Μάλιστα, όταν η πρόεδρος τον ρώτησε αν «θυσιάστηκε για το κόμμα» σαν «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», εκείνος απάντησε ότι αν δεν εκτονωνόταν πολιτικά η υπόθεση, υπήρχε κίνδυνος να πληγεί συνολικά η συζήτηση για την επιστολική ψήφο.

Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ο Νίκος Θεοδωρόπουλος έκανε λόγο για ένα γενικότερο «μπάχαλο» που επικρατούσε εκείνη την περίοδο λόγω της πρώτης εφαρμογής της διαδικασίας ψήφου των αποδήμων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Μένιος Κορομηλάς «κάποιους καλύπτει προς τιμήν του» και ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο συγκατηγορούμενός του βρέθηκαν να «πληρώνουν αμαρτίες άλλων».