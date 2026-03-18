«Επιστρατεύεται» ο Λαλιώτης στο ΠΑΣΟΚ;

Όλο και περισσότερο ακούγεται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ το όνομα του ιστορικού του στελέχους, Κώστα Λαλιώτη.



Ο άνθρωπος που κάποτε «έλυνε και έδενε» εντός της Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως αναλαμβάνει όλο και πιο κεντρικό ρόλο στο κόμμα. Αυτό άλλωστε δείχνει και η ρητή αναφορά στο πρόσωπό του από τον Κώστα Σκανδαλίδη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.



Συγκεκριμένα, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος προΐσταται της επιτροπής, είπε χαρακτηριστικά κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση: «Μια ξεχωριστή, θα μου επιτρέψετε αναφορά σε έναν άνθρωπο που έχει εξέχουσα θέση και ενεργή βοήθεια και πρέπει να σημειωθεί. Είναι ο Κώστας Λαλιώτης, που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτήν τη διαδικασία και θα ήταν παράλειψη να μην το αναφέρω».



Η αναφορά στην «εξέχουσα θέση» και την «ενεργή βοήθεια» του Κώστα Λαλιώτη δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι η βαρύτητα του ονόματος του κ. Λαλιώτη να επηρεάσει θετικά και πολλαπλασιαστικά, ιδιαίτερα στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για όσα στελέχη απομακρύνθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τώρα επανέρχονται στους κόλπους της Χαριλάου Τρικούπη μέσα από την επιτροπή Διεύρυνσης.



Παράλληλα, το εκτόπισμά του εντός του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να βοηθήσει στην ομαλοποίηση των εσωτερικών αντιδράσεων διαφορετικών «τάσεων» του Κινήματος, αναφορικά με πρόσωπα που εντάσσονται στο κόμμα το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, επιχειρείται να ξεπεραστεί με κάθε τρόπο η γκρίνια για τις αστοχίες που έγιναν κατά την ανακοίνωση της δεύτερης «φουρνιάς» μελών της επιτροπής.

