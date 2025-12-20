Αγία Παρασκευή: Άι Βασίληδες πάνω σε μοτοσικλέτες για καλό σκοπό

Μοτοσικλετιστές ντυμένοι Αϊ Βασίληδες, με μουσική και χαμόγελα, έκαναν το πρωί του Σαββάτου στην Αγία Παρασκευή αξέχαστο

Αγία Παρασκευή: Άι Βασίληδες πάνω σε μοτοσικλέτες για καλό σκοπό
Μία διαφορετική βόλτα διοργάνωσαν μηχανόβιοι το πρωί του Σαββάτου οι Dream Riders σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Η πορεία πέρασε από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου οι μηχανόβιοι Αϊ Βασίληδες μαζί με άλλους μοτοσυκλετιστές κατευθύνθηκαν στους δρόμους της περιοχής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή παρέλαση φωτός και ήχου.

Ο λόγος που το κάνουν είναι για καλό σκοπό καθώς μοιράζουν δώρα, αγάπη και χαμόγελα σε παιδιά

