Αγία Παρασκευή: Άι Βασίληδες πάνω σε μοτοσικλέτες για καλό σκοπό

Μία διαφορετική βόλτα διοργάνωσαν μηχανόβιοι το πρωί του Σαββάτου οι Dream Riders σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Η πορεία πέρασε από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου οι μηχανόβιοι Αϊ Βασίληδες μαζί με άλλους μοτοσυκλετιστές κατευθύνθηκαν στους δρόμους της περιοχής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή παρέλαση φωτός και ήχου.

Ο λόγος που το κάνουν είναι για καλό σκοπό καθώς μοιράζουν δώρα, αγάπη και χαμόγελα σε παιδιά