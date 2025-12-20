Αγία Παρασκευή: Άι Βασίληδες πάνω σε μοτοσικλέτες για καλό σκοπό
Μοτοσικλετιστές ντυμένοι Αϊ Βασίληδες, με μουσική και χαμόγελα, έκαναν το πρωί του Σαββάτου στην Αγία Παρασκευή αξέχαστο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία διαφορετική βόλτα διοργάνωσαν μηχανόβιοι το πρωί του Σαββάτου οι Dream Riders σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής.
Η πορεία πέρασε από την πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου οι μηχανόβιοι Αϊ Βασίληδες μαζί με άλλους μοτοσυκλετιστές κατευθύνθηκαν στους δρόμους της περιοχής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή παρέλαση φωτός και ήχου.
Ο λόγος που το κάνουν είναι για καλό σκοπό καθώς μοιράζουν δώρα, αγάπη και χαμόγελα σε παιδιά
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κίεβο: Η Ρωσία πλήττει για δεύτερη ημέρα το λιμάνι Πιβντένι
11:51 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συνάντηση Άδωνι Γεωργιάδη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
10:10 ∙ WHAT THE FACT
Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως
10:04 ∙ ΚΑΙΡΟΣ