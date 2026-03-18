«Φοβάμαι για τη ζωή μου, οι μαθητές μού πετούσαν πέτρες» – Νέα καταγγελία καθηγητή από την Αχαΐα

Την ίδια στιγμή που η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας προσπαθεί να διαχειριστεί τον ξαφνικό θάνατο της Σοφίας Χρηστίδου, καθηγήτριας Αγγλικών στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την 7η Μαρτίου, νέες καταγγελίες για bullying από μαθητές ήρθαν στο φως από την Αχαΐα.

Ο καθηγητής Μαθηματικών, Κώστας Σταυρόπουλος, περιέγραψε όσα –όπως υποστηρίζει– αντιμετώπισε στο σχολείο όπου εργαζόταν και τον οδήγησαν μέχρι την παραίτηση, μιλώντας στο STAR.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου», επισημαίνει, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στον προαύλιο χώρο, δεχόταν ακόμη και πέτρες. «Μου πέταξαν πέτρα για να μου ανοίξουν το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”», δηλώνει. Σε ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά, μαθητής φέρεται να εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Παρά τις καταγγελίες του, ο εκπαιδευτικός καταλογίζει στους υπεύθυνους ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντί να εξεταστούν οι καταγγελίες, υποβλήθηκαν αναφορές εις βάρος του από γονείς, ενώ, η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ότι προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του. «Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Τελικά δεν είμαι τρελός», σημειώνει.





Παρ’ ότι δικαιώθηκε από τη Δικαιοσύνη, υπέβαλε παραίτηση καταγγέλλοντας «βάναυση και συκοφαντική προσβολή» της προσωπικότητάς του. «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν ύστερα από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά», ολοκλήρωσε.

