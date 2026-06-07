Βρετανία: Ποιο είναι το νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας

Snapshot Ο Πίτερ Φίλιπς, γιος της πριγκίπισσας Άννας και εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, παντρεύτηκε τη Χάριετ Σπέρλινγκ σε ιδιωτική τελετή στο Γκλόστερσαϊρ.

Στον γάμο παρευρέθηκαν μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Ο αρραβώνας ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2025, με θετική υποδοχή από τη βασιλική οικογένεια.

Η Χάριετ Σπέρλινγκ εργάζεται ως νοσοκόμα σε παιδιατρικά περιστατικά και μεγαλώνει μόνη της την έφηβη κόρη της.

Ο Πίτερ Φίλιπς έχει δύο κόρες από προηγούμενη σχέση και είχε παντρευτεί το 2008, χωρίζοντας το 2021. Snapshot powered by AI

Σύσσωμη η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας παρευρέθηκε το Σάββατο στον γάμο του γιού της πριγκίπισσας Άννας και ανιψιού του βασιλιά Καρόλου, Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μία ιδιωτική τελετή Γκλόστερσαϊρ, στην οποία συμμετείχαν ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, ο βασιλιάς Κάρολος και οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη.

Τον Αύγουστο του 2025 το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του. «Ο κ. Πίτερ Φίλιπς, γιος της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας της Πριγκίπισσας και του Λοχαγού Μαρκ Φίλιπς, και η κα Χάριετ Σπέρλινγκ, κόρη του αείμνηστου κ. Ρούπερτ Σάντερς και της κας Μαίρη Σάντερς από το Γκλόστερσαϊρ, επιβεβαίωσαν σήμερα τον επίσημο αρραβώνα τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η βασιλική οικογένεια ενημερώθηκε και, σύμφωνα με τη δήλωση του ζευγαριού, δήλωσε ότι «χαίρεται πολύ για τα υπέροχα νέα του αρραβώνα τους». Σύμφωνα με το περιοδικό Hello!, ο Φίλιπς και η Σπέρλινγκ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά σε μια αθλητική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν οι κόρες τους, τις ο οποίες απέκτησαν από προηγούμενες σχέσεις τους.

Την Σπέρλινγκ συνόδευσε στην εκκλησία η έφηβη κόρη της, Τζορτζίνα, ενώ ο αδελφός της ήταν αυτός που την παρέδωσε στον γαμπρό. Η 45χρονη εργάζεται ως νοσοκόμα σε παιδιατρικά περιστατικά στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας και έχει μιλήσει δημόσια για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς μεγαλώνει η ίδια την κόρη της.

Ο Πίτερ Φίλιπς έχει επίσης αποκτήσει δύο παιδιά τη Σαβάνα, 15 ετών, και την Ίσλα, 14 ετών, από προηγούμενη σχέση του με την Ότομ Φίλιπς. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάιο του 2008 στο Κάστρο του Ουίνδσορ αλλά χώρισε το 2021.

Να σημειωθεί ότι η πριγκίπισσα Άννα επέλεξε τα παιδιά της να μην λάβουν βασιλικούς τίτλους και να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα και γι' αυτό ο Πίτερ Φίλιπς δεν αποκαλείται πρίγκιπας.

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