Κιμ Καρντάσιαν: Αγνόησε δημοσιογράφο στον αγώνα της F1 στο Μονακό – Την αποκάλεσαν αγενή - Βίντεο

Snapshot Η Κιμ Καρντάσιαν παρακολούθησε τον αγώνα της F1 στο Μονακό, όπου αγωνιζόταν ο σύντροφός της Λούις Χάμιλτον.

Αγνόησε τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Μάρτιν Μπράντλ, όταν εκείνος προσπάθησε να της πάρει συνέντευξη πριν από τον αγώνα.

Η συμπεριφορά της Κιμ κρίθηκε αγενής από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε απογοήτευση επειδή η τηλεπερσόνα δεν ανταποκρίθηκε στις ερωτήσεις του. Snapshot powered by AI

Στο Μονακό βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Κιμ Καρντάσιαν προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα της F1, όπου αγωνιζόταν ο σύντροφός της Λούις Χάμιλτον.

Η Κιμ Καρντάσιαν και η αδελφή της Κλόε συγκέντρωσαν τα φλας των φωτογράφων αλλά και τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμπεριφορά της τηλεπερσόνας θεωρήθηκε αγενής επειδή αγνόησε έναν από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους στο Γκραν Πρι του Μονακό.

Ο δημοσιογράφος του Sky Sports Μάρτιν Μπράντλ, ο οποίος είναι γνωστός για τις δημοφιλείς συνεντεύξεις του κατά τη διάρκεια της βόλτας που κάνει στην πίστα, πλησίασε την Κιμ και την Κλόε Καρντάσιαν, για να δει αν θα μπορούσε να πάρει μια σύντομη συνέντευξη πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο δημοσιογράφος χαιρέτησε και ρώτησε την Κιμ Καρντάσιαν τι κάνει. Εκείνη δεν απάντησε τον αγνόησε και έστρεψε το βλέμμα της αλλού. «Συνήθως, ο κόσμος κάνει μια σύντομη κουβέντα μαζί μας. Σου αρέσει η F1;» ρώτησε ο Μπραντλ την Κιμ Καρντάσιαν οποία απλώς έκανε μία κίνηση χαιρετισμού με το χέρι και πάλι δεν απάντησε.

«Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσουμε», είπε απογοητευμένος ο Μπραντλ στους θεατές του. Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεώρησαν ότι η Κιμ Καρντάσιαν θα έπρεπε να είχε φερθεί πιο ευγενικά στον δημοσιογράφο.

«Πόσο αγενής ήταν η Κιμ Καρντάσιαν; Ο Μπραντλ ήταν εκεί για να της κάνει ερωτήσεις και αυτή κοίταζε έναν τύπο για να δει αν άξιζε τον κόπο να μιλήσει στον Μπραντλ. Κακόγουστο. #F1 #Μονακό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

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