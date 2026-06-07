Κιμ Καρντάσιαν: Αγνόησε δημοσιογράφο στον αγώνα της F1 στο Μονακό – Την αποκάλεσαν αγενή - Βίντεο

Η Κιμ Καρντάσιαν αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του γνωστού δημοσιογράφου Sky Sports Μάρτιν Μπράντλ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κιμ Καρντάσιαν: Αγνόησε δημοσιογράφο στον αγώνα της F1 στο Μονακό – Την αποκάλεσαν αγενή - Βίντεο
ΑΡ
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κιμ Καρντάσιαν παρακολούθησε τον αγώνα της F1 στο Μονακό, όπου αγωνιζόταν ο σύντροφός της Λούις Χάμιλτον.
  • Αγνόησε τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Μάρτιν Μπράντλ, όταν εκείνος προσπάθησε να της πάρει συνέντευξη πριν από τον αγώνα.
  • Η συμπεριφορά της Κιμ κρίθηκε αγενής από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο δημοσιογράφος εξέφρασε απογοήτευση επειδή η τηλεπερσόνα δεν ανταποκρίθηκε στις ερωτήσεις του.
Snapshot powered by AI

Στο Μονακό βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Κιμ Καρντάσιαν προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα της F1, όπου αγωνιζόταν ο σύντροφός της Λούις Χάμιλτον.

Η Κιμ Καρντάσιαν και η αδελφή της Κλόε συγκέντρωσαν τα φλας των φωτογράφων αλλά και τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμπεριφορά της τηλεπερσόνας θεωρήθηκε αγενής επειδή αγνόησε έναν από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους στο Γκραν Πρι του Μονακό.

Ο δημοσιογράφος του Sky Sports Μάρτιν Μπράντλ, ο οποίος είναι γνωστός για τις δημοφιλείς συνεντεύξεις του κατά τη διάρκεια της βόλτας που κάνει στην πίστα, πλησίασε την Κιμ και την Κλόε Καρντάσιαν, για να δει αν θα μπορούσε να πάρει μια σύντομη συνέντευξη πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο δημοσιογράφος χαιρέτησε και ρώτησε την Κιμ Καρντάσιαν τι κάνει. Εκείνη δεν απάντησε τον αγνόησε και έστρεψε το βλέμμα της αλλού. «Συνήθως, ο κόσμος κάνει μια σύντομη κουβέντα μαζί μας. Σου αρέσει η F1;» ρώτησε ο Μπραντλ την Κιμ Καρντάσιαν οποία απλώς έκανε μία κίνηση χαιρετισμού με το χέρι και πάλι δεν απάντησε.

«Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσουμε», είπε απογοητευμένος ο Μπραντλ στους θεατές του. Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεώρησαν ότι η Κιμ Καρντάσιαν θα έπρεπε να είχε φερθεί πιο ευγενικά στον δημοσιογράφο.

«Πόσο αγενής ήταν η Κιμ Καρντάσιαν; Ο Μπραντλ ήταν εκεί για να της κάνει ερωτήσεις και αυτή κοίταζε έναν τύπο για να δει αν άξιζε τον κόπο να μιλήσει στον Μπραντλ. Κακόγουστο. #F1 #Μονακό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη αντίδραση Τραμπ για το Ιράν: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Σειρήνες και στο Αμμάν της Ιορδανίας από την ιρανική επίθεση στο Ισραήλ - Ντοκουμέντο Newsbomb

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η μικρή Ζέτα ανέβηκε στη σκηνή, χόρεψε κρητικά και «λύγισε» την Πλατεία Μικρασιατών

22:45WHAT THE FACT

Έρευνα: Οι 3 συνήθειες στον ύπνο που επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεαρός μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο στη συμβολή Μεσογείων-Λαυρίου

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήματα ζωής από τα παιδιά της Κρήτης: Μάζεψαν μισό τόνο καπάκια για το Σύλλογο ΑμεΑ «Το Μέλλον»

22:23LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Αγνόησε δημοσιογράφο στον αγώνα της F1 στο Μονακό – Την αποκάλεσαν αγενή - Βίντεο

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιτίθεται με πυραύλους στο Ισραήλ - Σειρήνες ηχούν στα βόρεια της χώρας

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τσακώθηκε με δημοσιογράφο και αποχώρησε από τηλεοπτική συνέντευξη – «Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα» - Βίντεο

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο ναυάγιο στη Μάλτα - Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αγρότης φυλακίστηκε για οικολογικό βανδαλισμό ωστόσο το «θαύμα» της φύσης... τον διέψευσε

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό της Μυκόνου - Δείτε το βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θέλουν να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος από τον Μαυρίκιο

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θετικά νέα για Έρικσεν: «Είναι καλά δεδομένων των συνθηκών»

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη νίκη με άγριο νοκ άουτ για τον Ρεθυμνιώτη πυγμάχο Βαγγέλη Μακρυλάκη στο «Fight for the Ring»

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: «Από την Ελλάδα έως την Κύπρο δραστηριοποιούνται δίκτυα της Χαμας»

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική συνάντηση Ζελένσκι – Αμπράμοβιτς – Το μήνυμα που έστειλε στον Πούτιν ο Ουκρανός πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιτίθεται με πυραύλους στο Ισραήλ - Σειρήνες ηχούν στα βόρεια της χώρας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Η στιγμή της σύλληψης του Τζέιμς Δαλαμάγκα – Τέλος στο θρίλερ της δολοφονίας του 1999

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό της Μυκόνου - Δείτε το βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Δανία: Κατέρρευσε στο φιλικό με την Ουκρανία ο Έρικσεν!

20:08LIFESTYLE

Ραγίζει καρδιές το τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου για την Γωγώ Μαστροκώστα: Τo video clip στην αγαπημένη περιοχή της γυμνάστριας

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κατζ σε Τούρκο υπουργό που ευχήθηκε να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ: «Η οθωμανική αυτοκρατορία που ονειρεύεσαι εσύ και ο Ερντογάν κατάρρευσε»

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νεαρός μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο στη συμβολή Μεσογείων-Λαυρίου

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αίγιο: Πώς συνελήφθη, 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, o καταζητούμενος της Interpol - Η αλλαγή του ονόματος και οι αγροτικές καλλιέργειες

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Εύβοια στο επίκεντρο του Εγκέλαδου - Οι ζημιές από τον ισχυρό σεισμό κι οι εκτιμήσεις των ειδικών

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ποδοσφαιριστής φέρεται να παρενόχλησε 14χρονη Βρετανίδα σε πολυτελές θέρετρο στην Τουρκία

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Κατολίσθηση στο όρος Καντήλι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Βρήκε στη λάσπη ρωμαϊκό δαχτυλίδι από το 297 μ.Χ με τη θεά Νίκη και... ξεχρέωσε το στεγαστικό δάνειο

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμένες από τους Ταλιμπάν: Ιστορίες φρίκης γυναικών που τόλμησαν να ζητήσουν τα αυτονόητα

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό χειρουργείο για τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών: «Ζητώ την αγάπη σας και την προσευχή σας»

22:45WHAT THE FACT

Έρευνα: Οι 3 συνήθειες στον ύπνο που επιταχύνουν τη γήρανση του εγκεφάλου

22:23LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Αγνόησε δημοσιογράφο στον αγώνα της F1 στο Μονακό – Την αποκάλεσαν αγενή - Βίντεο

15:10ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς - Ζέστη χωρίς υπερβολές: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ