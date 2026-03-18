Καλαμαριά: Υπό δρακόντεια μέτρα η μεταγωγή στα δικαστήρια του 23χρονου δολοφόνου του Κλεομένη

Σε «αστακό» έχει μετατραπεί το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης για την μεταγωγή του 23χρονου που δολοφόνησε τον 20χρονο Κλεομένη Αλήτσιο την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος έφτασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο δικαστήριο, μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε χθες για να απολογηθεί για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Νωρίτερα, επρόκειτο να απολογηθεί o 19χρονος, που βρισκόταν στο σημείο μαζί με το νεαρό θύμα κι ένα ακόμη άτομο, ωστόσο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.

Ο 19χρονος διώκεται για τρεις πράξεις: συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και το δεύτερο πρόσωπο- από την ίδια παρέα, που αναζητείται και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο-κλειδί για την υπόθεση.

