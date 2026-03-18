Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους

Καταρρίπτεται ο μύθος του μοναχικού πλάσματος και μελέτη αποκαλύπτει ότι οι καρχαρίες, δεν είναι εν τέλει και τόσο αντικοινωνικοί. Ωστόσο, η μελέτη αυτών των σχέσεων είναι πολύπλοκη, λόγω των δυσκολιών στην παρατήρηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στον κόσμο των καρχαριών.

Οι ερευνητές κολύμπησαν με καρχαρίες για έξι χρόνια, έτσι ώστε να χαρτογραφήσουν τους κοινωνικούς τους δεσμούς. Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Animal Behaviour, ένα από τα πιο επιθετικά είδη καρχαριών στον πλανήτη έχει «ενεργές κοινωνικές προτιμήσεις».

Στο πλαίσιο της εργασίας, οι ερευνητές μελέτησαν «συνδέσεις» ευρείας κλίμακας - που μετρήθηκαν από καρχαρίες που παρέμειναν σε απόσταση ενός μήκους σώματος ο ένας από τον άλλον. Αλλά εξέτασαν επίσης άλλες, πιο λεπτές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως η συμπεριφορά «οδηγού-ακολούθου» και η παράλληλη κολύμβηση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι και τα δύο φύλα προτιμούσαν να κοινωνικοποιούνται με τα θηλυκά και τα αρσενικά είχαν περισσότερες κοινωνικές συνδέσεις.

Εξαετείς παρατηρήσεις 184 ταυροκαρχαριών

Η μελέτη, που διεξήχθη στο Θαλάσσιο Καταφύγιο Shark Reef στα Φίτζι, βασίστηκε σε εξαετείς παρατηρήσεις 184 καρχαριών ταύρων. Η ομάδα περιελάμβανε νεαρά, ενήλικα και μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικα ζώα.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ενήλικοι καρχαρίες αποτελούν τον «πυρήνα» ενός κοινωνικού δικτύου, ενώ οι «ανώριμοι» και οι «προχωρημένοι ενήλικες» καρχαρίες ήταν λιγότερο κοινωνικοί.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία καρχαρίες, ανέφεραν οι συγγραφείς, η κοινωνικοποίηση μπορεί να μην είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της επιβίωσης. Άλλα είδη καρχαριών ταξιδεύουν κατά καιρούς σε κοπάδια από προσωπικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων των θηλυκών σφυροκέφαλων που αναζητούν συντρόφους και των λευκών καρχαριών των υφάλων που κυνηγούν μια πολυπόθητη μορφή θηράματος, τα οστεώδη ψάρια.

Οι ερευνητές θα χρειαστεί να διεξάγουν πρόσθετες μελέτες για να κατανοήσουν εάν αυτοί οι καρχαρίες κυνηγούν μαζί, εάν συνεργάζονται, πώς επιλέγουν συντρόφους και πώς ερωτοτροπούν.