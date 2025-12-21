Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

Μπορεί οι δρόμοι να γεμίζουν φώτα και στολισμούς, όμως ο καιρός ετοιμάζει το δικό του σκηνικό για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι τελευταίες αναλύσεις από την ΕΜΥ και το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνουν ότι η ψυχρή εισβολή δεν είναι πια απλώς ένα σενάριο αλλά θεωρείται πλέον το πιο πιθανό για τις γιορτές.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα λίγα 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται από βροχές, ενίσχυση ανέμων στα πελάγη και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Όπως επισημαίνουν επιστήμονες του Αστεροσκοπείου, η αλλαγή δεν θα είναι στιγμιαία. Θα εξελίσσεται, θα «χτίζεται» και, όπως όλα δείχνουν, θα κορυφωθεί γύρω από τις εορταστικές ημέρες.

Αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις

Την ίδια ώρα, οι υπολογισμοί δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις στα ορεινά και, ανάλογα με την ένταση της ψυχρής μάζας, δεν αποκλείονται φαινόμενα και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στα δυτικά και στο Ιόνιο αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα βροχής, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν σε δυνατές ριπές, δυσκολεύοντας μετακινήσεις και θαλάσσια δρομολόγια αν επιβεβαιωθεί η πιο «δυνατή» εκδοχή της πρόγνωσης.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν ήδη για μια χειμωνιάτικη εορταστική περίοδο, με καιρό που θυμίζει παλαιότερες χρονιές όπου τα Χριστούγεννα είχαν έντονη μετεωρολογική ταυτότητα. Κι όμως, κρατούν ακόμα μια μικρή επιφύλαξη για τις ακριβείς λεπτομέρειες, καθώς το μεσογειακό περιβάλλον συχνά «πειράζει» τα αρχικά μοντέλα, αλλά η ψυχρή εισβολή θεωρείται πια σχεδόν βέβαιη.

Κλειδί της εξέλιξης φαίνεται να είναι η πιθανότητα ανόδου και εγκατάστασης ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, κυρίως ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Σκανδιναβία και τη Νορβηγική Θάλασσα.

Το σκανδιναβικό μπλοκάρισμα

Η διάταξη αυτή είναι γνωστή ως «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» και αποτελεί μηχανισμό καθοριστικής σημασίας για τον καιρό της Ευρώπης. Ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων σε αυτή την περιοχή λειτουργεί σαν φράγμα, μπλοκάροντας τις ήπιες και υγρές ατλαντικές ροές και διακόπτοντας τη λεγόμενη ζωνική κυκλοφορία. Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό έλξης πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Η θέση του αντικυκλώνα θα μπορούσε να επιτρέψει στις παγωμένες αρκτικο-ηπειρωτικές μάζες αέρα, που έχουν συσσωρευτεί πάνω από τις χιονοσκεπείς εκτάσεις της Ρωσίας και της Αρκτικής, να κινηθούν ανεμπόδιστα κατά μήκος της ανατολικής του πλευράς. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρόκειται για μια απλή ψυχρή εισβολή, αλλά για μια σοβαρή και εκτεταμένη μεταφορά ψύχους, σαφώς εντονότερη από τα μέχρι τώρα περάσματα κρύου στην ανατολική Ευρώπη.

Από την ανατολική Ευρώπη έως την Μεσόγειο

Η κάθοδος αυτών των αερίων μαζών θα επηρέαζε αρχικά την ανατολική Ευρώπη, στη συνέχεια την κεντρική Ευρώπη και τελικά την Ιταλία. Η σύγκρουση του πολύ ψυχρού αέρα με τις ηπιότερες και πιο υγρές αέριες μάζες της Μεσογείου θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών, με αξιόλογα φαινόμενα. Υπό τέτοιες θερμοκρασίες, το χιόνι θα είχε τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι τα ημιορεινά ή και, τοπικά, τις πεδινές περιοχές.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σενάριο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια απότομη και έντονη χειμωνιάτικη στροφή προς το τέλος του 2025. Αρχικά η πτώση της θερμοκρασίας θα γινόταν αισθητή στη βόρεια και ανατολική χώρα, με ενίσχυση των βοριάδων και αυξημένο κίνδυνο παγετού.

Στη συνέχεια, η ψυχρή εισβολή θα μπορούσε να επηρεάσει και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η αλληλεπίδραση με τα μεσογειακά συστήματα δεν αποκλείεται να δώσει χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε ευαίσθητες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Προς το παρόν πρόκειται για μια τάση που απαιτεί επιβεβαίωση, ωστόσο οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να φανεί αν το «αρκτικό ξίφος» θα παραμείνει στα χαρτιά των μοντέλων ή αν θα μετατραπεί σε πραγματικό καιρικό γεγονός με άμεσες επιπτώσεις και στη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

