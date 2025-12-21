Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται από βροχές, ενίσχυση ανέμων στα πελάγη και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί οι δρόμοι να γεμίζουν φώτα και στολισμούς, όμως ο καιρός ετοιμάζει το δικό του σκηνικό για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι τελευταίες αναλύσεις από την ΕΜΥ και το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνουν ότι η ψυχρή εισβολή δεν είναι πια απλώς ένα σενάριο αλλά θεωρείται πλέον το πιο πιθανό για τις γιορτές.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν για κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα λίγα 24ωρα πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται από βροχές, ενίσχυση ανέμων στα πελάγη και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Όπως επισημαίνουν επιστήμονες του Αστεροσκοπείου, η αλλαγή δεν θα είναι στιγμιαία. Θα εξελίσσεται, θα «χτίζεται» και, όπως όλα δείχνουν, θα κορυφωθεί γύρω από τις εορταστικές ημέρες.

602290881256037549225773661134849641311959558n-1.jpg

Αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις

Την ίδια ώρα, οι υπολογισμοί δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για χιονοπτώσεις στα ορεινά και, ανάλογα με την ένταση της ψυχρής μάζας, δεν αποκλείονται φαινόμενα και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στα δυτικά και στο Ιόνιο αναμένονται πιο έντονα φαινόμενα βροχής, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν σε δυνατές ριπές, δυσκολεύοντας μετακινήσεις και θαλάσσια δρομολόγια αν επιβεβαιωθεί η πιο «δυνατή» εκδοχή της πρόγνωσης.

Οι μετεωρολόγοι μιλούν ήδη για μια χειμωνιάτικη εορταστική περίοδο, με καιρό που θυμίζει παλαιότερες χρονιές όπου τα Χριστούγεννα είχαν έντονη μετεωρολογική ταυτότητα. Κι όμως, κρατούν ακόμα μια μικρή επιφύλαξη για τις ακριβείς λεπτομέρειες, καθώς το μεσογειακό περιβάλλον συχνά «πειράζει» τα αρχικά μοντέλα, αλλά η ψυχρή εισβολή θεωρείται πια σχεδόν βέβαιη.

Κλειδί της εξέλιξης φαίνεται να είναι η πιθανότητα ανόδου και εγκατάστασης ενός ισχυρού αντικυκλώνα στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, κυρίως ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Σκανδιναβία και τη Νορβηγική Θάλασσα.

Το σκανδιναβικό μπλοκάρισμα

Η διάταξη αυτή είναι γνωστή ως «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» και αποτελεί μηχανισμό καθοριστικής σημασίας για τον καιρό της Ευρώπης. Ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων σε αυτή την περιοχή λειτουργεί σαν φράγμα, μπλοκάροντας τις ήπιες και υγρές ατλαντικές ροές και διακόπτοντας τη λεγόμενη ζωνική κυκλοφορία. Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό έλξης πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη.

Η θέση του αντικυκλώνα θα μπορούσε να επιτρέψει στις παγωμένες αρκτικο-ηπειρωτικές μάζες αέρα, που έχουν συσσωρευτεί πάνω από τις χιονοσκεπείς εκτάσεις της Ρωσίας και της Αρκτικής, να κινηθούν ανεμπόδιστα κατά μήκος της ανατολικής του πλευράς. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρόκειται για μια απλή ψυχρή εισβολή, αλλά για μια σοβαρή και εκτεταμένη μεταφορά ψύχους, σαφώς εντονότερη από τα μέχρι τώρα περάσματα κρύου στην ανατολική Ευρώπη.

discesa-aria-artica-continentale-191225jpg.jpg

Από την ανατολική Ευρώπη έως την Μεσόγειο

Η κάθοδος αυτών των αερίων μαζών θα επηρέαζε αρχικά την ανατολική Ευρώπη, στη συνέχεια την κεντρική Ευρώπη και τελικά την Ιταλία. Η σύγκρουση του πολύ ψυχρού αέρα με τις ηπιότερες και πιο υγρές αέριες μάζες της Μεσογείου θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών, με αξιόλογα φαινόμενα. Υπό τέτοιες θερμοκρασίες, το χιόνι θα είχε τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι τα ημιορεινά ή και, τοπικά, τις πεδινές περιοχές.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο σενάριο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια απότομη και έντονη χειμωνιάτικη στροφή προς το τέλος του 2025. Αρχικά η πτώση της θερμοκρασίας θα γινόταν αισθητή στη βόρεια και ανατολική χώρα, με ενίσχυση των βοριάδων και αυξημένο κίνδυνο παγετού.

Στη συνέχεια, η ψυχρή εισβολή θα μπορούσε να επηρεάσει και την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η αλληλεπίδραση με τα μεσογειακά συστήματα δεν αποκλείεται να δώσει χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε ευαίσθητες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Προς το παρόν πρόκειται για μια τάση που απαιτεί επιβεβαίωση, ωστόσο οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να φανεί αν το «αρκτικό ξίφος» θα παραμείνει στα χαρτιά των μοντέλων ή αν θα μετατραπεί σε πραγματικό καιρικό γεγονός με άμεσες επιπτώσεις και στη χώρα μας.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40TRAVEL

Αγροτικά μπλόκα: Αγωνία για ταξιδιώτες και ξενοδόχους - «Κερδίζουν» οι προσβάσιμοι προορισμοί

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Παράθυρο ειρήνευσης» για την Ουκρανία: Τι «ψάχνουν» στο Μαϊάμι ΗΠΑ και Ρωσία - Τι ζητά ο Ζελένσκι και τι απαντά ο Πούτιν στον Μακρόν

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έρχεται κλιμάκωση μετά τις γιορτές - «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές και τα ΜΑΤ»

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν «τοίχο» ασφαλείας - Τριμερής Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ και το μήνυμα στην Τουρκία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του «Athens Santa Run 2025» - Οι ώρες διεξαγωγής

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Τα παρατσούκλια των μελών και ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Καταγγελίες της Επιτροπής της ΕΕ για «παράλυση» της καταμέτρησης ψήφων

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρόοδο βλέπει ο Γουίτκοφ στις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση

04:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Τι πληρώνουν από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και απαγωγή» δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί τρεις Αφγανοί που προσπαθούσαν να μπουν στην χώρα

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ

02:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο (2)

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: ΗΠΑ και Ρωσία σε «εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προσφέρεται να βοηθήσει τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη σε επιχειρήσεις του στρατού

01:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέος γύρος συνομιλιών για την Γάζα με Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Τα παρατσούκλια των μελών και ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του «Athens Santa Run 2025» - Οι ώρες διεξαγωγής

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έρχεται κλιμάκωση μετά τις γιορτές - «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές και τα ΜΑΤ»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ